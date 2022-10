Luftfahrt Streik ist vergessen: Swiss fliegt in die Gewinnzone Gute Woche für die Swiss: Nach der Einigung mit der Piloten kommt auch das Geschäft zum Fliegen. Im dritten Quartal vermeldete die Fluggesellschaft einen Gewinn von 220 Millionen Franken.

Die Swiss fliegt aus der Verlustzone. Keystone

Es war eine gute Woche für die Swiss. Am Montag konnte die Konzernspitze den Streit über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag mit ihren Piloten beilegen. Damit wendete sie in letzter Minute einen angedrohten Streik ab. Am Donnerstag legte die Airline gute Geschäftszahlen vor. Dabei konnte sie im dritten Quartal an die positive Entwicklung der Vormonate anknüpfen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Die Swiss steigerte ihr operatives Ergebnis von Juli bis September auf 220,5 Millionen Franken. Im Vorjahresquartal waren es 22,7 Millionen Franken. Auch die operativen Erträge stiegen um 88,2 Prozent auf 1,33 Milliarden Franken. Die Fluggesellschaft geht davon aus, dass sie das Gesamtjahr mit einem soliden Gewinn abschliesst.

4 Millionen Menschen flogen mit der Swiss

Im dritten Quartal transportierte die Swiss 4 Millionen Passagiere gegenüber 2,6 Millionen in der Vorjahresperiode. Die Zahl der Flüge stieg im selben Zeitraum von 22'000 auf 31'000. Erfreulich entwickelte sich auch der Sitzladefaktor. Dieser stieg gegenüber dem Vorjahr um 23 Punkte auf 89,4 Prozent.

Entsprechend zufrieden zeigte sich die Konzernspitze: «In diesem für uns als Airline finanziell wichtigsten Quartal haben das branchenweit verknappte Angebot und der hohe Nachholbedarf an Flugreisen für vorteilhafte Marktvoraussetzungen gesorgt. Diese konnten wir auch dank der wirksamen Restrukturierung und einer hohen Flugplanstabilität in den Sommermonaten in starke Resultate umwandeln», lässt sich Finanzchef Markus Binkert in der Mitteilung zitieren.

Bereits für das erste Halbjahr hatte die Fluggesellschaft im August eine Rückkehr in die Gewinnzone vermeldet. In den ersten sechs Monaten des Jahres erzielte sie einen Gewinn von 67 Millionen Franken. Das operative Ergebnis lag mit 67 Millionen rund 465 Millionen Franken über dem Vorjahr und auch die operativen Erträge stiegen um 179,7 Prozent auf 1,8 Milliarden Franken.