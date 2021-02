Luftfahrt Swiss kündigt Gesamtarbeitsvertrag mit Pilotenverband Die Fluggesellschaft Swiss steckt wegen der Pandemie in einer Krise und wollte mit dem Pilotenverband Aeropers einen neuen Gesamtarbeitsvertrag aushandeln. Diese Verhandlungen sind nun gescheitert.

Haben ab Frühling keinen GAV mehr: Die Pilotinnen und Piloten der Swiss. Keystone

(gb) Weil sich die Luftfahrt auch in den nächsten Jahren nicht so rasch von der Pandemie erholen wird, besteht bei der Swiss ein Überbestand an Pilotinnen und Piloten. Verhandlungen für einen Gesamtarbeitsvertrag mit dem Pilotenverband Aeropers sind nun aber gescheitert, wie die Swiss am Samstag mitteilte. Aeropers sei nicht bereit gewesen, angemessen zur Bewältigung der Krise beizutragen, heisst es in der Mitteilung.

Ziel der Swiss sei es gewesen, einen neuen Gesamtarbeitsvertrag auszuhandeln. Dieser soll «krisentauglich» und «zukunftsfähig» sein. Laut der Swiss hat Aeropers jedoch darauf bestanden, den aktuellen Gesamtarbeitsvertrag beizubehalten und war lediglich bereit, über temporäre Krisenmassnahmen zu verhandeln. Die Swiss wiederum erachtet den aktuellen GAV nicht als tauglich, um die Krise zu meistern.

Per Ende März hat die Swiss den Vertrag mit den Pilotinnen und Piloten nun gekündigt. In der Mitteilung heisst es weiter, man bekenne sich nach wie vor zur Sozialpartnerschaft und sei zu Neuverhandlungen bereit.