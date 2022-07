Luftverkehr Buchungsboom in der Teppichetage: Jetzt düsen die Manager wieder um die Welt – immer öfter in der Business Class Schweizer Geschäftsleute fliegen wieder deutlich öfter als während der Pandemie. Der Anteil an Business-Class-Flügen sowie die durchschnittliche Reisedauer sind gegenüber der Vorkrisenzeit sogar gestiegen.

Schweizer Geschäftsleute reisen wieder vermehrt um die Welt – tendenziell in einer teureren Buchungsklasse. (Symbolbild) Keystone

Homeoffice und Teams-Konferenzen zum Trotz: In der Schweiz nimmt die Zahl geschäftlicher Flugreisen seit Anfang Jahr kontinuierlich zu. Das meldet der Corporate-Payment-Spezialist Airplus am Donnerstag. Demnach seien im Mai fast dreimal so viele Flüge über Airplus verbucht worden als noch im Januar. Mit dem anziehenden Reisegeschäft schmelze auch der Abstand zum Vorkrisenjahr 2019 von Monat zu Monat. Im Mai habe das Abrechnungsvolumen in der Schweiz nur noch 15 Prozent unter dem Niveau von Mai 2019 gelegen.

Zudem zeige sich ein leichter Trend zu teureren Buchungsklassen und einer längeren Reisedauer. So erhöhte sich die Dauer von Geschäftsreisen in der Schweiz markant auf durchschnittlich 18,5 Tage (2019 waren es noch 3,4 Tage). Interkontinentalreisen dauerten neu im Schnitt 12,5 Tage (2019 waren es noch 10,3 Tage), Europareisen 4,6 Tage (gegenüber 3,7 Tagen im 2019).

Schweizer Geschäftsleute fliegen öfter in der Business-Class

Zudem würden sich Schweizer Unternehmen das Reisen im laufenden Jahr «etwas kosten lassen» und vermehrt Business-Class-Plätze für ihre Mitarbeitenden buchen, heisst es weiter. Am deutlichsten zeigt sich der Trend auf Schweizer Inlandstrecken: Hier ist der Business-Class-Anteil seit Anfang Jahr um 18,8 Prozentpunkte auf 26,4 Prozent gestiegen.

Bei Interkontinentalflügen erhöhte sich der Business-Anteil von Januar bis Mai gegenüber 2019 um 2,3 Prozentpunkte auf 50,5 Prozent. Auf Europa-Strecken stieg der Anteil um 1,9 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent. (aka)