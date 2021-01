Luxusgüter Richemont kann im Weihnachtsgeschäft trotz Pandemie leicht wachsen Der Hersteller von Luxusgütern wurde von der Coronakrise hart getroffen. Im wichtigen Weihnachtsgeschäft kehrte die Kauflust der Kunden von Richemont nun aber wieder zurück.

Der weltweit tätige Luxusgüterhersteller Richemont mit Hauptsitz im Kanton Genf konnte im Weihnachtsgeschäft leicht zulegen. Keystone

(mg) Der Luxusgüterhersteller Richemont vermeldet am Mittwoch ein erfolgreiches drittes Quartal seines Geschäftsjahres. So seien die Verkäufe von Oktober bis Dezember gegenüber dem Vorjahresquartal um Währungseffekte bereinigt 5 Prozent gestiegen. Total hat der Westschweizer Konzern 4,19 Milliarden Franken eingenommen. Bis auf Europa konnte Richemont in allen Regionen ein Wachstum verzeichnen.

Das gute Ergebnis mag die Delle, welche die Coronapandemie in den Zahlen des Luxusgüterherstellers hinterlassen hat, aber noch nicht auszubeulen. Von April bis Dezember muss Richemont gesamthaft einen Rückgang von 14 Prozent hinnehmen. Dabei litt die Firma, die auch diverse bekannte Uhrenmarken unter ihrem Dach vereinigt, besonders unter Restriktionen im Reiseverkehr und wegen geschlossenen Läden.