Luxusuhren Chronext: Börsengang soll bis zu 200 Millionen Franken einbringen Der Schweizer Luxusuhrenhändler Chronext hat die Details seines Börsengangs geklärt. Läuft alles wie geplant, soll die Kotierung an der Börse dem Zuger Unternehmen bis 200 Millionen Franken einbringen.

Das in Zug beheimatete Unternehmen Chronext betreibt einen Onlineshop für gebrauchte Luxusuhren. HO

9,52 Millionen neue Aktien, dazu eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 1,42 Millionen Aktien: Damit will Chronext am 8. Oktober an die Schweizer Börse. Die Aktien stammen dabei aus einer Kapitalerhöhung, wie der Luxusuhrenhändler am Dienstag mitteilt. Die Preisspanne hat Chronext auf 16 bis 21 Franken je Aktie festgelegt.

Bei einer vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption würde die Marktkapitalisierung des Zuger Unternehmens 520 bis 680 Millionen Franken betragen. Laut eigenen Angaben peilt Chronext mit dem Börsengang einen Bruttoertrag von 152 bis 200 Millionen Franken an.

Chronext betreibt einen Onlineshop für gebrauchte Luxusuhren wie Rolex, Omega oder IWC. Der geplante Börsengang sei einer der «wichtigsten strategischen Meilensteine» für das Unternehmen seit seiner Gründung 2013, wird CEO und Mitbegründer Philipp Man zitiert. (dpo)