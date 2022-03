Maschinenbau Ehemalige Conzzeta: Bystronic ist im ersten Jahr gut unterwegs Der auf Maschinenbau spezialisierte Konzern Bystronic konnte im vergangenen Jahr stark wachsen. Auch 2022 will das Unternehmen auf Wachstumskurs bleiben.

Unter dem Namen Bystronic wird ein Teil der Geschäfte der ehemaligen Conzzeta weitergeführt. Keystone

Am Dienstag veröffentlichte Bystronic erstmals ihr Jahresergebnis als selbstständige Firma unter eigenem Namen. Das Unternehmen ging aus dem Industriekonzern Conzzeta hervor, der mit dem Namenswechsel im letzten Jahr seine Umstrukturierung abschloss. Für 2021 weist das Unternehmen demnach einen Betriebsgewinn (Ebit) von 70,1 Millionen Franken aus, was einem Plus von 51 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2020 entspricht.

Bystronic hatte bereits zuvor seine Umsatzzahlen für 2021 bekannt gegeben: diese nahmen um gut 17 Prozent auf 939 Millionen zu. Für das laufende Jahr rechnet Bystronic mit einem Umsatzwachstum von 10 bis 12 Prozent. Die Dividende soll unverändert bei 60 Franken pro Namenaktie bleiben. Entscheiden darüber wird die Generalversammlung vom 26. April. Mögliche Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine seien derzeit nicht abzuschätzen, heisst es in der Mitteilung.

Der Industriekonzern Conzzeta hatte 2019 angekündigt, sich gänzlich auf das Geschäft mit Maschinen für die Blechbearbeitung zu konzentrieren und die übrigen Sparten abzustossen. Letztes Jahr folgte die Umfirmierung in Bystronic. Im Zuge der Umstrukturierung verkaufte Conzzeta auch die Aargauer Outdoor-Bekleidungsmarke Mammut an die britische Telemos Capital. (dpo/wap)