Maschinenbau Bucher Industries steigert Umsatz und lässt Coronakrise hinter sich Der Schweizer Maschinenhersteller Bucher Industries konnte seine Umsätze trotz schwierigem Umfeld über das Niveau von vor der Coronakrise steigern.

Maschinenhersteller Bucher Industries kann die Coronakrise hinter sich lassen. (Symbolbild) Keystone

Trotz Schwierigkeiten bei der Lieferkette und Personalrekrutierung konnte Bucher Industries am Mittwoch für das vergangene Jahr eine Umsatzsteigerung um 16 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Franken vermelden. Der Auftragseingang lag in allen Divisionen knapp ein Drittel über dem Wert von 2019, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Bucher Industries führt dies «vor allem auf die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung, aber auch auf Nachholeffekte sowie vorsorgliche Bestellungen» zurück.

Lieferschwierigkeiten und steigende Materialpreise akzentuierten die Herausforderungen im Laufe des Jahres, die Divisionen hätten diese jedoch gut bewältigen können. Aufgrund der hohen Nachfrage musste der Personalbestand vorwiegend mit temporären Mitarbeitenden erhöht werden, vor allem in den USA hätten aber nicht alle Stellen im gewünschten Mass besetzt werden können. Am Schluss resultierte für Bucher Industries ein Konzernergebnis von 269 Millionen Franken. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Dividende von 9,50 Franken pro Aktie, im Vorjahr waren es 6,50.

Bucher Industries war 2020 stark von der Coronakrise betroffen. So war der Auftragseingang gegenüber 2019 gruppenweit um 5,7 Prozent auf 2,8 Milliarden Franken zurückgegangen, der Nettoumsatz um 11,8 Prozent auf 2,7 Milliarden Franken. Gegen Ende des Jahres setzte dann eine Erholung ein, die sich Anfang 2021 fortsetzte. (agl)