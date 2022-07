Medien Gut gemacht und doch nicht überlebt: Die Jugendzeitung «Spick News» wird eingestellt Jede Woche erklärte die Zeitung Spick News den 10- bis 15-Jährigen die Aktualität aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft. Nun hat der Verlag das Produkt eingestellt.

Die letzte Ausgabe von «Spick News». pmü

Die Abonnentinnen und Abonnenten der Wochenzeitung «Spick News» hatten am Samstag einen unerfreulichen Brief aus St. Gallen im Briefkasten. Der Verlag Künzler Bachmann teilte mit, dass die Jugendzeitung eingestellt werde.

«Nicht alle Nachrichten sind good news, so auch diese», schreibt Verlagsleiter Roger Hartmann in dem Brief. Trotz hoher Beliebtheit bei den jugendlichen Leserinnen und Lesern sei man gezwungen, die Zeitung einzustellen. Die Gründe seien «rein wirtschaftlicher Art».

Weitergeführt werde hingegen das monatliche Schülermagazin «Spick»; die bisherigen Abonnenten der wöchentlichen «Spick News» erhalten es nun automatisch. Die Zeitung, die sich an 10- bis 15-Jährige richtete, war erst vor drei Jahren gegründet worden. 20'000 Exemplare wurden zum Start gedruckt.

Der Verlag versprach objektive Informationen für junge Leser: «Wir halten die Texte grundsätzlich frei von politischen Tendenzen und Meinungen. Bei komplexeren und kontroversen Themen zeigen wir die unterschiedlichen Blickwinkel auf und erläutern diese», schrieb damals der Chefredaktor Alexander Volz.

Das Versprechen wurde gehalten, die Zeitung wirkte sachlich und ausgewogen. Offenbar sprangen aber Partner ab, und die verkaufte Auflage entwickelte sich nicht wie gewünscht.