Medizin Gründer von Ypsomed tritt kürzer: Willy Michel nicht mehr Verwaltungsratspräsident Bei Ypsomed kommt es zum Abgang des Gründers: Willy Michel legt seine Ämter nieder. Er wurde gleichzeitig auch zum Ehrenpräsidenten der Gruppe ernannt.

Willy Michel hatte das Unternehmen gegründet. Hier auf einem Bild 2014. Im Hintergrund ist sein Sohn Simon. Keystone

Willy Michel werde sich an der kommenden Generalversammlung im Juni nicht mehr zur Wahl als Verwaltungsratspräsident stellen. Das gab Ypsomed am Mittwoch bekannt. Michel hatte das Medtech-Unternehmen 1984 unter dem Namen Disetronic gegründet, 2003 verkaufte er das Infusions-Geschäft an Roche, behielt jedoch das Injektions-Geschäft.

Heute ist Ypsomed nach eigenen Angaben «führende Entwicklerin und Herstellerin von Injektions- und Infusionssystemen für die Selbstmedikation und ausgewiesene Diabetesspezialistin». Das Unternehmen mit Hauptsitz im bernischen Burgdorf und Produktionsstätten in Solothurn und Norddeutschland beschäftigt rund 1900 Mitarbeitende und erzielte im ersten Halbjahr 2021/22 einen Umsatz von 222 Millionen Franken.

«Aus voller Überzeugung bin ich zum Schluss gekommen, dass nun der beste Zeitpunkt ist, den Stab weiterzureichen. Obwohl mir der Abschied schwerfällt, weiss ich, dass die Weichen für die erfolgreiche Zukunft von Ypsomed gestellt sind», lässt sich Willy Michel in der Mitteilung zitieren.

Sein Sohn Simon Michel, der seit 2014 CEO bei Ypsomed ist, soll in den Verwaltungsrat nachrücken. Als neuen Präsidenten schlägt die Gruppe Gilbert Achermann vor. Dieser sitzt seit zwei Jahren im VR und ist daneben auch noch Verwaltungsratspräsident der Straumann-Gruppe.

Willy Michel wurde vom Verwaltungsrat zum Ehrenpräsidenten der Ypsomed Gruppe ernannt, «was mit keiner Organfunktion verbunden ist», wie es in der Mitteilung heisst. (mg)