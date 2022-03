Medizin Post übernimmt Waadtländer Gesundheitslogistik-Unternehmen Die Post übernimmt MW Partners Holding SA. Das Unternehmen aus der Westschweiz ist spezialisiert auf die Aufbereitung von Instrumenten für medizinische Operationen.

Die Aufbereitung von OP-Instrumenten: Darauf ist die MW Partners Holding SA spezialisiert. Nun geht sie in neue Hände über. (Symbolbild) Keystone

Die Schweizerische Post hat sich ein neues Unternehmen einverleibt. Sie hat am Montag das Gesundheitslogistik-Unternehmen MW Partners Holding SA übernommen, wie die Post mitteilt. «Das Unternehmen mit Sitz in Froideville (VD) ist auf die gesamte logistische Versorgungskette von medizinischem Verbrauchsmaterial und auf die sterile Aufbereitung der Instrumente für Operationen spezialisiert», heisst es in der Mitteilung. Über den Kaufpreis haben die beiden Unternehmen Stillschweigen vereinbart.

Die MW Partners Holding SA wurde 2008 gegründet und umfasst die Stericenter SA, die Mediwar AG, die Marcel Blanc & Cie SA und die Resot.Care SA. Insgesamt arbeiten 55 Mitarbeitende für das Unternehmen, das «die gesamte logistische und medizinische Wertschöpfungskette für Arztpraxen, Spitäler und Kliniken» biete. Mit dieser Übernahme ergänze die Post «ihre bestehenden Logistik-Dienstleistungen für die Gesundheitsbranche nicht nur in der Deutschschweiz, sondern baut sie insbesondere auch in der Romandie aus», heisst es.

Die Post sei schon länger als Logistikanbieterin in der Gesundheitsbranche tätig und biete «nachhaltige, integrierte und effiziente Logistiklösungen» an. Bereits im vergangenen Oktober hatte die Post bekannt gegeben, dass sie sich an der Steriplus AG mehrheitlich beteiligt. Im aargauischen Villmergen verfügt die Post über ein temperaturkontrolliertes Logistikzentrum, das speziell auf die Lagerung von Medizin- und Pharmaprodukten ausgerichtet ist. (mg)