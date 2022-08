Medizinaltechnik Straumann macht im ersten Halbjahr erstmals einen Milliardenumsatz Der Zahnimplantate-Hersteller Straumann erzielte in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 1,78 Milliarden Franken Umsatz. Und auch der ausgewiesene Reingewinn stieg im zweiten Quartal deutlich an.

Die Straumann Group rechnet für das laufende Jahr mit einer Profitabilität von 26 Prozent. Keystone

Die Straumann Group meldete am Dienstag einen Halbjahresumsatz von 1,2 Milliarden Franken mit einem organischen Wachstum von 21 Prozent. Damit wurde zum ersten Mal die Milliardenmarke schon in den ersten sechs Monaten erreicht, wie das in Basel beheimatete, weltweit tätige Unternehmen in der Mitteilung weiter schreibt.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 15,1 Prozent auf 589 Millionen Franken. Der ausgewiesene Reingewinn stieg um 23 Prozent auf 265 Millionen Franken. Für das laufende Jahr rechnet Straumann mit einem organischen Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich und einer Profitabilität von 26 Prozent.

Ebenfalls am Dienstag gab die Gruppe bekannt, dass Finanzchef Peter Hackel das Unternehmen nach acht Jahren verlassen wird. Er wolle sich anderen beruflichen Möglichkeiten widmen. Die Suche nach einem neuen CFO sei bereits angelaufen. Hackel hatte Straumanns Finanzabteilung seit 2014 geleitet. (wap)