Medizinaltechnik Nach Sulzer-Abspaltung: Medmix kann Umsatz und Gewinn massiv steigern Die vom Industriekonzern Sulzer abgespaltene Präzisionsgeräte-Sparte Medmix erholt sich von den Folgen der Pandemie. Nach dem Börsengang schnellen Umsatz und Gewinn in die Höhe.

Medmix-Chef Girts Cimermans (M.) mit Mitgliedern der Geschäftsleitung beim Start an der Schweizer Börse im vergangenen September. HO/SIX

Medmix hat im ersten Jahr nach der Abspaltung von Sulzer 457,3 Millionen Franken umgesetzt. Das ist etwas mehr, als dem Zuger Unternehmen beim Börsengang im vergangenen Herbst vorausgesagt worden war. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 30,2 Prozent. Damals war der Präzisionsgeräte-Herstellers allerdings pandemiebedingt auf einen Umsatz von 351,3 Millionen Franken eingebrochen. Und auch beim Bruttogewinn kann Medmix im ersten Jahr an der Börse massiv zulegen mit einem Plus von 49,7 Prozent auf 181,2 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn von Medmix ist im ersten Jahr an der Börse gar um sagenhafte 357 Prozent auf 44 Millionen Franken gestiegen. Entsprechend beantragt der Verwaltungsrat den Aktionären eine Dividende von 0,5 Franken pro Aktie für 2021. «Wir geben nach der Abspaltung von Sulzer starke Finanzergebnisse bekannt», wird CEO Girts Cimermans in der Mitteilung zitiert.

Diese «soliden Grundlagen» seien «der Beweis für eine nahtlose Trennung in einem für unser Geschäft sehr guten Jahr», so Firmenchef Cimermans. Und auch für das laufende Jahr zeigt sich die Zuger Medizinaltechnikfirma optimistisch. So wird ein Umsatzwachstum von bis zu 10 Prozent erwartet. Um die Ziele zu erreichen, will Medmix 2022 die Produktionskapazitäten erhöhen.

Wertsteigerung durch Börsengang

Medmix ist im vergangenen Herbst aus der Abspaltung der Einheit Applicator Systems von Sulzer hervorgegangen. Das in Zug beheimatete Spin-off des weltweit tätigen Schweizer Industriekonzerns mit Sitz in Winterthur ist auf präzise Plastikinstrumente zur Applikation von Flüssigkeiten (Insulin, Dentalfüllungen, High-Tech-Klebstoffe, Wimperntusche) spezialisiert. Medmix beschäftigt laut eigenen Angaben gut 2000 Mitarbeitende.

Sulzer-Hauptaktionär Viktor Vekselberg (49 Prozent) und das Sulzer-Management zeigten sich im vergangenen Jahr überzeugt davon, dass die abzuspaltende Einheit als eigenständige Firma an der Börse einen deutlich höheren Wert erreichen werde. Beim Börsenstart im September 2021 wurden Aktien für 45 Franken ausgegeben, was einer Marktkapitalisierung von insgesamt 1,8 Milliarden Franken entsprach.