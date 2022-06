Milchbranche Von wegen Butterschwemme: Schweiz muss weitere 1000 Tonnen Butter importieren In der Schweiz droht ein Buttermanko. Die meiste Milch geht in die Käseproduktion, deshalb bleibt zu wenig für die Butter übrig. Nun reagiert das Bundesamt für Landwirtschaft.

In der Schweiz droht ein Buttermanko – das Bundesamt für Landwirtschaft reagiert und erhöht die Importmenge um 1000 Tonnen. Getty

Bereits zum dritten Mal erhöht das Bundesamt für Landwirtschaft das Zollkontingent Butter fürs laufende Jahr. Die Branchenorganisation Milch habe dafür einen Antrag eingereicht, teilt das Bundesamt am Donnerstagmorgen mit. Eine zusätzliche Importmenge von 1000 Tonnen sei nötig, um die Nachfrage bis Ende Jahr zu decken.

Das inländische Angebot an Butter reiche im laufenden Jahr gemäss Einschätzung der Branche nicht aus, heisst es in der Mitteilung. Es bleibe zu wenig Milch für die Butterherstellung übrig, da ein Grossteil der Schweizer Milch zu Käse verarbeitet werde. Die Branchenorganisation Milch schrieb in ihrem Antrag an das Bundesamt für Landwirtschaft, die Situation im Milchmarkt sei für die kommenden Monate schwierig einzuschätzen.

Rund 10 Prozent beträgt der Anteil an importierter Butter

Zwar steigen sowohl die Gesamtmilchmenge als auch die Menge an Molkereimilch, die unter anderem für Butter verwendet wird. Dennoch rechnet die Branche weiterhin mit einem Buttermanko. Deshalb hat das Bundesamt entschieden, das Zollkontingent Butter ab dem 1. Juli bis Ende Jahr um 1000 Tonnen zu erhöhen. Die zusätzliche Importmenge werde wie üblich versteigert, so das Bundesamt.

Bisher wurden im laufenden Jahr 4100 Tonnen Butter zum Import im Kontingent freigegeben. Durchschnittlich beträgt die Nachfrage in der Schweiz über 40'000 Tonnen Butter pro Jahr. Der Importanteil beträgt somit in diesem Jahr rund 10 Prozent. (aka)