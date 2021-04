Milchverarbeiter Hochdorf-Aktionäre gehen wieder leer aus Der Umsatz bricht um über einen Drittel ein. Der Verlust konnte aber stark reduziert werden.

Der Hauptsitz des Milchverarbeiters in Hochdorf. (Bild: Corinne Glanzmann, 5. April 2018)

(mim) Der Milchverarbeiter Hochdorf befindet sich weiterhin in den roten Zahlen. 2020 konnte der Reinverlust aber von über 271 Millionen Franken im Vorjahr auf nun 70,3 Millionen Franken reduziert werden, wie einer Mitteilung von Montag zu entnehmen ist. Auch auf Stufe Ebit (Gewinn vor Zinsen und Steuern) resultierte ein Minus von 67,9 Millionen Franken. Hochdorf verzichtet vor diesem Hintergrund erneut darauf, den Aktionären Geld auszuschütten. Dies war bereits in den letzten beiden Jahren der Fall, seitdem sich Hochdorf in einer tiefen Krise befindet.

Das Unternehmen begründet den Verlust mit einer Neubewertung von Anlagen, welche zu zusätzlichen Abschreibungen führte. Die Abschreibungen beinhalten eine Wertberichtigung von 65,8 Millionen Franken auf Gebäude und Sachanlagen der Sprühturmanlage 9 in Sulgen TG sowie der dazugehörigen Dosenlinie. Begründet wird diese Wertberichtigung mit der geringen Auslastung dieser Anlagen sowie dem hohen Risiko des Baby-Care-Geschäfts.

Der bereinigte operative Ebit des Kerngeschäftes seit aber positiv, womit man den Breakeven, sprich die Gewinnzone, erreicht habe. Nach Bereinigung um einmalige Sondereffekte wie der Wertberichtigung von Anlagen, Effekte aus Verkauf, Liquidationen und Standortschliessungen 2020 ergibt sich ein leicht positiver Ebit von 2,3 Millionen Franken aus dem operativen Kerngeschäft. Positiv habe sich insbesondere das Kosteneffizienzprogramm Optima auf das Ergebnis ausgewirkt. Massnahmen zu Einsparungen wie etwa im Einkauf und eine Senkung der Betriebskosten konnten laut dem Unternehmen bereits erfolgreich realisiert werden.

Der Umsatz sank um 33 Prozent auf 306,2 Millionen Franken. Der Rückgang lag damit laut Mitteilung im Rahmen der Erwartungen. Begründet wird dieser hauptsächlich mit dem Verkauf der Tochtergesellschaft Uckermärker Milch. Die Covid-19 Pandemie führte wegen des Wegfalls des Einkaufstourismus zu einer höheren Inlandsnachfrage nach Milchprodukten, doch Hochdorf konnte nicht davon profitieren, denn dies verknappte die verfügbare Milchmenge und führte im Rahmbereich zu «signifikanten Unterlieferungen», so die Mitteilung.