Militär Abspaltung der ominösen Crypto AG gehört nun der Ruag Die Crypto AG sorgte für einen der grösseren Skandale in der jüngeren Schweizer Geschichte. Nun hat sich der Staatsbetrieb Ruag eine Sektion des ehemaligen Unternehmens geschnappt.

Die Crypto AG verkaufte an zahlreiche Länder manipulierte Chiffriergeräte. Keystone

Der Rüstungskonzern Ruag hat eine Firma gekauft: Die CyOne Security AG aus Steinhausen im Kanton Zug. Damit wolle die Ruag ihre Kompetenzen im Bereich der Kryptographie «entscheidend erweitern». Gerade im Bereich ihrer «Teil-Strategie Cyber» sei Kryptographie «eine Schlüsseltechnologie».

So weit, so normal. Solche Übernahmen sind Alltag. Spannend ist der Hintergrund der nun übernommen Firma: Die CyOne Security AG ging aus der Crypto AG hervor. Diese Firma war Mittelpunkt eines der grösseren politischen Skandale der letzten Jahre in der Schweiz.

Jahrelang manipulierte Geräte verkauft

Recherchen enthüllten 2020, dass die Firma jahrzehntelang vom amerikanischen und deutschen Geheimdienst kontrolliert wurden. Dabei stellte sie unter anderem auch manipulierte Chiffriergeräte her und vertrieb diese. So konnten die Geheimdienste die eigentlich geheimen Botschaften vieler Länder entschlüsseln.

Umstritten ist unter anderem, was und wann die Schweizer Regierung davon wusste. Ein Verfahren gegen die Crypto AG selbst wurde eingestellt. Für die Bundesanwaltschaft fehlten Anhaltspunkte «für bewusste oder nicht legitimierte Widerhandlungen gegen das Exportkontrollrecht».

Firma wurde aufgesplittet

Zu diesem Zeitpunkt war die CyOne Security AG aber bereits nicht mehr Teil der Crypto AG. Diese hatte 2018 ihr Geschäft in zwei neue Gesellschaften aufgeteilt. Die Crypto AG kümmerte sich um das internationale Geschäft, während die Crypto Schweiz AG, wie CyOne Security AG zuerst hiess, sich um das Schweizer Geschäft kümmerte. Bei dieser Aufsplittung kam es auch zu Entlassungen.

Nun wird dieser Schweizer-Teil der Crypto AG Teil von Ruag. Durch die Übernahme könne man «die Kryptologiebedürfnisse des Bundes in den Bereichen höchster Sicherheitsanforderungen abdecken», heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag, Alle relevanten Stellen seien «in den Prozess eingebunden und wurden informiert.» Die Ruag MRO Holding gehört vollumfänglich dem Bund. (mg)