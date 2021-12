Militärflugplatz Dübendorf Das Bundesgericht gibt grünes Licht für den Innovationspark Zürich Der Gestaltungsplan der Zürcher Baudirektion ist rechtskonform. Dies entschied das Bundesgericht, nachdem das kantonale Verwaltungsgericht das Projekt gestoppt hatte.

«Rückenwind»: Regierungsrätin Carmen Walker Späh mit ihrem Kollegen Martin Neukom auf dem Flugplatzareal. (Archiv) Keystone

Ein Anwohner hatte gegen den Gestaltungsplan für einen Innovationspark auf dem Gelände des Militärflugplatzes in Dübendorf Beschwerde eingelegt. In einem ersten Urteil erhielt er damit vom Verwaltungsgericht des Kantons Zürich Recht. Kantonale Gestaltungspläne seien nur für konkrete Bauprojekte zulässig, für eine Zonenplanänderung sei die Gemeinde zuständig, argumentierte das Verwaltungsgericht und führte an, dass der Innovationspark teilweise auf Landwirtschaftsland gebaut würde.

Die Baudirektion und die Stiftung Innovationspark Zürich gingen daraufhin vor Bundesgericht. Dieses hat den Gestaltungsplan nun bestätigt, wie es am Mittwoch mitteilte. Der Innovationspark Zürich sei ein Projekt im überwiegenden nationalen Interesse, ein Gestaltungsplan deshalb das richtige Instrument.

Raum für über 10'000 Arbeitsplätze

Die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh zeigte sich in einer ersten Reaktion erfreut. «Dieses Urteil gibt dem Innovationspark Rückenwind, und es bekräftigt, dass es sich um ein Projekt von nationalem Interesse handelt», wird sie in einer Mitteilung des Kantons zitiert.

Mit dem Innovationspark sollen jährlich 2,4 Milliarden Wertschöpfung generiert werden. Auf dem Areal sollen über 10'000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Mit dem Innovationspark will der Grossraum Zürich in den Bereichen Industrie und High-Tech aufholen. Diese sind dort im Vergleich zu anderen Schweizer Wirtschaftsregionen relativ schwach vertreten. (wap)