Nach schwarzem Montag: Aktienmärkte beruhigen sich leicht Das Corona-Virus schickte die Aktien am Montag weltweit auf Talfahrt. Am Dienstag rangierte der SMI aber bereits wieder bei 3 Prozent im Plus. Auch an den Börsen im Ausland scheint eine leichte Beruhigung stattzufinden – zumindest für den Moment.

Noch im Februar hatte sich die Börse in einem Hoch befunden. Keystone

(gb.) Die Angst vor den Folgen des Corona-Virus und hatte die Aktienkurse am Montag weltweit zu Fall gebracht. Der SMI verlor über 5 Prozent, der deutsche DAX stand zu Börsenschluss gar 7,9 Prozent tiefer. Gleichzeitig kam es wegen eines mutmasslichen Konflikts zwischen Russland und Saudiarabien über Förderquoten zu einem massiven Einbruch der Ölpreise um 20 Prozent.

Europäische Märkte 3 Prozent im Plus

Am Dienstag aber sah die Lage schon wieder etwas anders aus. Bei Handelsbeginn lag der Aktienindex der Schweizer Börse um 1,5 Prozent im Plus, gegen Mittag lag er bei zirka 3 Prozent. Die Aktienkurse der Schweizer Grossbanken Credit Suisse und UBS lagen am frühen Dienstag Nachmittag wieder 5 Prozent im Plus. Beide Banken hatten am Montag über 10 Prozent verloren.

Auch im internationalen Umfeld zeigt sich eine gewisse Entspannung. Der Dax und der Londoner Börsenindex FTSE befanden sich am Dienstag mit teils bis zu 4 Prozent im Plus. Der Nikkei-Index in Tokio lag immerhin bei knapp 1 Prozent. Nicht erholen konnte sich der Dow Jones, welcher nach wie vor über 7 Prozent im Minus lag. Die Ölpreise hingegen rangierten zwischenzeitlich wieder bei plus 11 Prozent.

Trump verspricht Hilfe

Der Grund für diese leichte Erholung an den Börsen könnten laut der Financial Times die angekündigten Konjunkturprogramme sein. So hatte etwa Donald Trump ein grösseres Entlastungspaket versprochen, und auch Italien plant Schuldenerlasse.

Ob dies dies Börsen langfristig zu beruhigen vermag, ist ungewiss. In einer Mitteilung der Credit Suisse sprechen Analysten von einem nach wie vor «düsteren Umfeld». Die Analysten rechnen damit, dass die Märkte in frühestens drei bis sechs Monaten in der Lage sein werden, die Verluste wieder wettzumachen.