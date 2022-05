Nachhaltigkeit Zug statt Flugzeug: Neu haben Reisende bei Pauschalangeboten die Wahl Das Reiseunternehmen Hotelplan will nachhaltiger werden: Bei Pauschalreisen im nahen Ausland mit Migros Ferien kann bei der Anreise zwischen Zug und Flugzeug gewählt werden.

Zug statt Flugzeug: Neu haben Reisende bei Pauschalangeboten von Migros Reisen die Wahl. Keystone

Wer künftig eine Pauschalreise ins benachbarte Ausland bei Migros Reisen bucht, hat neu die Wahl zwischen einer An- und Abreise mit dem Zug oder Flugzeug. Das schreibt das Reiseunternehmen Hotelplan Schweiz, zu dem Migros Reisen gehört, am Mittwoch in einer Mitteilung.

Dabei könne aus dem gesamten Hotelportfolio von Migros Ferien in Kombination mit einer Zugreise auf dem Streckennetz der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), Deutschen Bundesbahnen (DB), Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) oder der Société nationale des chemins de fer français (SNCF) geschöpft werden, schreibt Hotelplan weiter. Mit dem neuen Angebot wolle man eine Lücke im Portfolio schliessen. (aka)