Nahrung Zu viel Fett und Zucker: Konsumentenschutz kritisiert Kinder-Lebensmittel Fast alle Produkte auf dem Schweizer Markt, die sich speziell an Kinder richten, sind zu süss, zu salzig oder zu fettig. Nun fordert die Allianz der Konsumentenschutz-Organisationen Massnahmen.

Produkte, die sich durch ihre Aufmachung speziell an Kinder richten, enthalten in der Schweiz oftmals zu viel Zucker und Fett. Symbolbild: Keystone

Dieses Resultat schlägt auf den Magen: 94 Prozent der Produkte auf dem Schweizer Markt, die sich mit ihrer Aufmachung speziell an Kinder richten, enthalten zu viel Fett, Zucker oder Salz. Im Durchschnitt haben die Produkte fast 33 Prozent Zucker, wie eine am Sonntag veröffentlichte Markterhebung der Konsumentenschutz-Organisationen Konsumentenschutz, FRC und ACSI zeigt. Die Tamedia-Titel hatten zuerst darüber berichtet.

Die drei Organisationen besuchten für ihre Studie Filialen der Grossverteiler Aldi, Coop, Migros und Lidl. Dort glichen sie insgesamt 344 verschiedene Produkte wie Snacks, Backwaren, Getränke, Milchprodukte oder Frühstücksflocken mit dem Nährwertprofil der Weltgesundheitsorganisation WHO für ausgewogene Kinderlebensmittel ab, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Entsprechen sie diesem nicht, dürften sie gemäss WHO nicht beworben werden.

Lediglich 20 Produkte, die etwa mit Personen, Tier- oder Fantasiefiguren Kinder ansprechen sollen, erfüllten gemäss der Allianz die WHO-Kriterien für ernährungsphysiologisch ausgewogene Lebensmittel. Für die Organisationen ist klar:

«Damit gefährdet die Lebensmittelindustrie die Gesundheit der jüngsten Konsumentinnen und Konsumenten.»

Werbung soll beschränkt werden

Sie fordern daher mehr Transparenz und eine Beschränkung der Werbung. So soll Kinderwerbung etwa nur für Produkte erlaubt sein, die den WHO-Richtlinien für ausgewogene Lebensmittel entsprechen. Auch soll der sogenannte Nutri-Score für alle «Kinderprodukte» obligatorisch sein.

Auch soll der Bund wegkommen von freiwilligen Massnahmen und von der Lebensmittelindustrie «verbindliche Anstrengungen und Ziele» verlangen. «Eine wirksame Einschränkungen des Kindermarketings ist absolut notwendig»», wird Sara Stalder, Geschäftsleiterin Konsumentenschutz, in der Mitteilung zitiert. «Wenn mit freiwilligen Massnahmen faires Marketing und gesunde Produkte nicht erreicht werden, müssen verbindliche Massnahmen her.» (abi)