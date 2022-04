Nahrungsmittel Nestlé legt beim Umsatz weiter zu und erhöht Preise Nestlé ist im ersten Quartal 2022 weiter gewachsen: Der Umsatz des Lebensmittelkonzerns stieg auf über 22 Milliarden Franken. Gleichzeitig erhöhte der Konzern seine Preise.

Nestlé ist weiter auf dem Vormarsch: Der weltweit grösste Nahrungsmittelkonzern verzeichnete ein organisches Wachstum von 7,6 Prozent, wie er am Donnerstag mitteilte. Nach dem teilweisen Rückzug aus Russland hat der Konzern die Region bereits aus dem organischen Wachstum herausgerechnet. Inklusive Russland wäre dieses sogar noch höher ausgefallen, wie es weiter heisst.

Das Wachstum sei über die meisten Regionen und Produktekategorien breit abgestützt. Dabei leisteten die Purina-Produkte für Heimtiere den grössten Beitrag zum organischen Wachstum. Auch Kaffee, KitKat-Schokoladenriegel und Wasserprodukte legten deutlich zu.

Nestlé erhöht Preise und kündigt weitere Erhöhungen an

Der Umsatz stieg um 5,4 Prozent auf 22,2 Milliarden Franken an. Zudem erhöhte Nestlé die Preise um 5,2 Prozent, wie es weiter heisst. Dies widerspiegle die «erhebliche Kosteninflation». Konzernchef Mark Schneider kündigte in der Mitteilung bereits weitere Preisanpassungen und eindämmende Massnahmen an, da die Kosteninflation weiterhin kräftig ansteige.

Gleichzeitig bestätigte Schneider den Ausblick für das laufende Jahr. Nestlé erwartet für das Gesamtjahr ein organisches Umsatzwachstum um 5 Prozent. Zudem soll der Gewinn je Aktie gesteigert werden.

Schon im vergangenen Jahr konnte der weltweit tätige Schweizer Nahrungsmittelkonzern seinen Umsatz und Gewinn steigern: Nestlé erzielte einen Gewinn von 16,9 Milliarden Franken – ein Plus von fast 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinnsprung war vor allem auf den Verkauf eines Aktienpakets am französischen Konsumgüterkonzern L'Oréal zurückzuführen. Aber auch der Umsatz stieg um 3,3 Prozent auf 87 Milliarden Franken. (abi)