Nahrungsmittel Nestlé reduziert Beteiligung an Kosmetikkonzern L’Oréal Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé reduziert seine Beteiligung am französischen Kosmetikriesen L’Oréal. Zudem hat das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Nestlé reduziert seine Beteiligung an L’Oréal auf 20,1 Prozent. (Symbolbild) Keystone

Nestlé hat sich bereit erklärt, 22,26 Millionen L’Oréal-Aktien zu einem Stückpreis von 400 Euro zu verkaufen. Dies entspricht einem Gesamtbetrag von 8,9 Milliarden Euro oder 9,3 Milliarden Franken, wie der weltweit grösste Nahrungsmittelkonzern am Mittwoch mitteilte. Der französische Kosmetikkonzern werde seinerseits die zurückgekauften Aktien vernichten. Nestlé reduziert somit seine Beteiligung an L’Oréal laut eigenen Angaben auf 20,1 Prozent.

Gleichzeitig kündigte das in Vevey beheimatete Unternehmen an, das laufende Aktienrückkaufprogramm durch einen neues Programm zu ersetzen, welches voraussichtlich am 3. Januar 2022 eingeleitet werden soll. Im Rahmen dieses neuen Programms plant Nestlé im Zeitraum von 2022 bis 2024 Aktien in der Höhe von insgesamt 20 Milliarden Franken zurückzukaufen. Das neue Programm steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. (dpo)