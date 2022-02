Nahrungsmittel Nestlé wächst weiter und steigert dank Aktienverkauf den Gewinn Corona kann Nestlé auch im zweiten Pandemiejahr kaum etwas anhaben. Der weltweit tätige Schweizer Nahrungsmittelkonzern kann seinen Umsatz und Gewinn wieder steigern.

Kann Umsatz und Gewinn im zweiten Coronajahr steigern: Nestlé, der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern mit Hauptsitz in der Schweiz. Keystone

Nestlé hat im vergangenen Jahr 16,9 Milliarden Franken Gewinn gemacht. Das sind fast 40 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Zurückzuführen ist dieser Gewinnsprung laut Nestlé jedoch vor allem auf den Verkauf eines Aktienpakets am französischen Konsumgüterkonzern L'Oréal. Dieses wechselte für 8,9 Milliarden Euro den Besitzer.

2021 hat Nestlé insgesamt einen Umsatz von 87 Milliarden Franken erwirtschaftet (2020: 84,3 Milliarden). Dieses Umsatzplus von 3,3 Prozent erklärt der Lebensmittelkonzern in der Mitteilung mit der anhaltenden Dynamik im Detailhandel, höheren Preisen sowie hinzugewonnenen Marktanteilen. Und mit der im vergangenen Jahr eingesetzten Normalisierung der Pandemiesituation.

«Unser robustes Wachstum des bereinigten Gewinns pro Aktie zeigt die Widerstandsfähigkeit unseres Wertschöpfungsmodells», wird Mark Schneider, CEO von Nestlé, in der Mitteilung zitiert. 2021 habe sich der Nahrungsmittelkonzern weiterhin auf die Umsetzung der langfristigen Strategie konzentriert und dabei seine Wachstumsinvestitionen verstärkt. Gleichzeitig habe das Unternehmen Herausforderungen der globalen Versorgungskette als Folge der Pandemie zu bewältigen gehabt.

Weiteres Umsatzwachstum erwartet

Nach Vertriebskanälen betrachtet ist Nestlé im vergangenen Jahr im Ausser-Haus-Verkauf mit 24,5 Prozent am stärksten gewachsen. Allerdings war dieser Bereich 2020 pandemiebedingt auch am stärksten eingebrochen. An zweiter Stelle punkto Wachstum lag im vergangenen Jahr der Online-Handel. Mit einem Plus von 15,1 Prozent erwirtschaftet der Nahrungsmittelkonzern inzwischen bereits 14,3 Prozent seines Umsatzes im Netz. Im Einzelhandel konnte Nestlé den Umsatz im zweiten Coronajahr um 6,4 Prozent steigern.

Aufgrund des Jahresergebnisses schlägt der Verwaltungsrat der Delegiertenversammlung eine Erhöhung der Dividende um 5 Rappen auf 2.80 Franken pro Aktie vor. Das sei die 27. Dividendenerhöhung in Folge, hält das Unternehmen fest. Im laufenden Jahr – und auch darüber hinaus – erwartet Nestlé ein gesteigertes Umsatzwachstum von 5 Prozent. Dies bei einer gleichbleibenden Gewinnmarge von 17 Prozent. (sat)