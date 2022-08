Geldpolitik Nationalbank-Chef Thomas Jordan hält lange andauernde Inflation für möglich Der Anstieg der Inflation sei nicht allein eine Folge der Pandemie und des Krieges in der Ukraine. Das sagte Nationalbank-Präsident Thomas Jordan an einem Symposium in den USA.

Thomas Jordan gab auf einem Besuch in den USA eine Einschätzung zum weiteren Anstieg der Inflation ab. (Archivbild) Keystone

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) geht derzeit davon aus, «dass der Inflationsanstieg nicht allein als Folge der durch die Pandemie und den Krieg ausgelösten temporären Angebotsschocks zu verstehen ist». Dies sagte SNB-Präsident Thomas Jordan am Samstag an einem Symposium in Jackson Hole, im US-Bundessaat Wyoming.

Strukturelle Faktoren wie die weltweit zunehmende Staatsverschuldung, der grüne Umbau der Wirtschaft und die demografische Entwicklung könnten in den nächsten Jahren zu einem andauernden Inflationsdruck führen, sagte Jordan laut Redetext. Eine Rolle spiele auch, «dass die Globalisierung zumindest einen vorübergehenden Höhepunkt erreicht zu haben scheint».

Unternehmen kommen mit Preiserhöhungen eher davon als früher

Der Rückgang der globalen wirtschaftlichen Integration könnte die Preissetzungsmacht der Unternehmen erhöhen, sodass Preiserhöhungen leichter durchgesetzt werden könnten. Auf dies deuteten auch die von der Nationalbank regelmässig durchgeführten Befragungen von Unternehmen in der Schweiz hin.

«Diese Gespräche zeigen, dass die lange Zeit bestehende Zurückhaltung der Unternehmen, die Preise zu erhöhen, weitgehend verschwunden ist», führte Jordan im Referat aus. Preiserhöhungen würden in der aktuellen Lage vom Markt eher akzeptiert als früher.

Rüstungsausgaben könnten Zinsen in die Höhe treiben

Die weitere Entwicklung sei schwer abzuschätzen. So müsse die Nationalbank sowohl auf steigende Zinsen als auch auf eine plötzliche Rückkehr zur Politik des billigen Geldes infolge massiver Wirtschaftskrisen vorbereitet sein. «Die ökonomischen Modelle erfassen die aktuelle Situation möglicherweise weniger zuverlässig als üblich», warnte Jordan.

Die Auswirkungen der international «sehr expansiven Geld- und Fiskalpolitik im Zuge der Pandemie und des Krieges in der Ukraine» seien noch immer schwer abzuschätzen. So könnte die Aufrüstung zusammen mit dem hohen Investitionsbedarf für Rüstungsgüter den Kapitalbedarf weltweit erhöhen. Damit würde das Geld teurer – und das Zinsniveau nachhaltig erhöht.

Nationalbank will sich alle Optionen offen halten

Jordan warnte angesichts der Unsicherheiten vor Bestrebungen, die Nationalbank in politische Ziele wie Klimaschutz oder den Kampf gegen die globale Ungleichheit einzubinden oder sie gar direkt zur Finanzierung staatlicher Aufgaben wie der Altersvorsorge heranzuziehen. Dies führe unweigerlich zu Interessenskonflikten, so Jordan. Priorität einer Nationalbank müsse allein die Stabilität der Landeswährung sein. «Das grösste Problem für sozial schwächere Schichten, das Zentralbanken beeinflussen können, ist die Inflation», sagte Jordan.

Thomas Jordan hatte im Sommer heftige Kritik einstecken müssen, weil die Modelle der SNB den starken Anstieg der Inflation nicht akkurat vorausgesagt hatten. Noch im vergangenen Dezember hatte Jordan für das Jahr 2022 eine Inflation von einem Prozent prognostiziert. Mittlerweile hat die Inflation in der Schweiz die Marke von drei Prozent überschritten. Am 16. Juni korrigierte die SNB ihre Einschätzung und hob den Leitzins auf -0,25 Prozent an, weitere Erhöhungen könnten schon bald folgen.