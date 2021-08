Nationalbank SNB-Chef Jordan fällt wegen medizinischem Eingriff vorübergehend aus Der Chef der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan, musste sich am Wochenende einem medizinischen Eingriff unterziehen. Er sei wohlauf, wird für eine Erholungsphase aber ausfallen.

Thomas Jordan amtet seit 2012 als Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank. Keystone

Thomas Jordan, Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, musste am Wochenende nach einer Vorsorgeuntersuchung medizinisch behandelt werden. Dies teilte die Nationalbank am Montag mit. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen und Jordan befinde sich in guter Verfassung.

Offenbar fällt er jedoch für eine Weile aus. Es wurde ihm eine Erholungsphase verordnet. Danach werde er sich den SNB-Geschäften wieder voll widmen können. Wie lang die Erholungsphase dauert, sagt die Nationalbank nicht.

In der Zwischenzeit werden der Vizepräsident Fritz Zurbrügg und Direktoriumsmitglied Andréa Maechler sowie die stellvertretenden Mitglieder des Direktoriums die anstehenden Termine Jordans übernehmen, wie es weiter heisst. (gb)