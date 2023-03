Neutralitäts-Debatte Position der Schweiz sei wenig «hilfreich»: Armeechefin Amherd kritisiert Abseitsstehen bei Waffenlieferungen Die Schweiz lehnt bislang jede Militärhilfe für Kiew ab. Nun aber geht Bundesrätin Viola Amherd auf Distanz zu ihren Kollegen und erklärt vor den Delegierten der Offiziersgesellschaft, dass durchaus Handlungsspielraum bestehe.

Vor Offizieren fordert die Armeechefin die Schweiz zur aktiveren Unterstützung der Ukraine auf. Im Bild: Der letztjährige DV-Besuch Amherds in Frauenfeld. Michel Canonica

Ein Jahr nach dem Überfall Russlands auf das Nachbarland Ukraine haben viele Länder ihre Militärhilfe für Kiew ausgeweitet. Nach Munition und Kampfpanzern sind Kiew in den letzten Tagen erstmals auch Kampfjets versprochen worden.

Aus der Schweiz hat die Ukraine bislang kein Kriegsmaterial zur Verteidigung erhalten. Und auch hier einst hergestellte Munition darf beispielsweise Deutschland nicht an Kiew weiterreichen, dabei brauchen die Ukrainer Nachschub für bereits früher zur Verfügung gestellte Panzer.

Kann Schweiz mehr tun für Ukraine?

Bislang gab es keine Anzeichen, dass sich an dieser äusserst rigiden Haltung der offiziellen Schweiz zur Militärhilfe etwas ändern würde. Darauf jedenfalls lassen auch Debatten im Parlament in Bern schliessen.

Doch nun schert Armeechefin Viola Amherd aus. Zumindest ein bisschen. In einer Rede vor Offizieren der Schweizer Armee in Brugg AG sagte die Verteidigungsministerin, die Schweiz könnte durchaus mehr tun für die Ukraine – wenn sie denn wolle. Neutralitätsrechtlich jedenfalls sei «der Handlungsspielraum erheblich», so die Bundesrätin der «Mitte». Dabei erwarte «niemand» von der Schweiz direkte Lieferungen an die Ukraine. Die Partner der Schweiz würden das hiesige Neutralitätsrecht und dessen Grenzen kennen.

Bisherige Politik «nicht hilfreich»

Die Bundesrätin bezeichnet die bisherige Politik der Landesregierung zur Wiederausfuhr von Kriegsmaterial sogar als «nicht hilfreich». Im Kontext des Kriegs in der Ukraine werde die rigide Haltung der Schweiz von ausländischen Partnern nicht verstanden.

«Keine meiner Amtskolleginnen und Amtskollegen hat Verständnis dafür, dass wir andere Länder daran hindern, die Ukraine mit dringend benötigten Waffen und Munition zu versorgen», sagte die Armeechefin an der Delegiertenversammlung der Schweizerischen Offiziersgesellschaft. «Nicht verstanden» wird laut Amherd, dass die Schweiz ihren neutralitätspolitischen Handlungsspielraum nicht nutze.

Und Amherd macht eine deutlich Ansage: «Ich will nicht, dass wir tatenlos zuschauen und abseits stehen.» Die Schweiz sei Teil der europäischen Sicherheitsordnung - auch wenn sie nicht Mitglied der EU und des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato sei. Entsprechend fordert die Armeechefin nebst der bereits beschlossenen Aufstockung der Militärausgaben eine Stärkung der internationalen Zusammenarbeit.

Vorbereitungen für jeden Fall

Denn mit Blick auf den Krieg in Osteuropa sieht Amherd derzeit «keinen Raum für Verhandlungen» zwischen Russland und der Ukraine. Vielmehr seien «beide Seiten entschlossen, die Feindseligkeiten fortzusetzen», wie sie weiter sagte. Waffen und Munition seien dabei besonders wichtig für Kiew. Und die Schweizer Armeechefin konstatiert, dass die Frage der Unterstützung der Ukraine durch den Westen mit der Lieferung von Kampfpanzern «eine neue Dimension erreicht» habe.

«Wir rechnen nicht mit einem baldigen Ende des Krieges», sagte Viola Amherd schliesslich. Und die Verteidigungsministerin warnte die Offiziere vielmehr vor «überraschenden Wendungen und unerwarteten Ereignissen», wie sie seit dem Angriff Russlands auf das Nachbarland Ukraine vor gut einem Jahr bereits mehrfach vorgekommen seien. Darum müsse sich auch die Schweiz auf einen lang anhaltenden Krieg einstellen.