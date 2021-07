Neuzulassungen Camper-Boom bleibt auch dieses Jahr ungebrochen Die Schweiz ist im Camping-Fieber: Die Nachfrage nach Campern ist im ersten Halbjahr 2021 erneut deutlich gestiegen, wie neue Zahlen zeigen.

Insgesamt wurden in der Schweiz und in Liechtenstein in den ersten sechs Monaten des Jahres 4438 neue Camper in Verkehr gesetzt, wie der Verband Auto Schweiz am Dienstag mitteilt. Im Vorjahr waren es noch 3240. Mit der Coronakrise hat Camping hierzulande an grosser Beliebtheit gewonnen. Wenig Interesse bestand laut Auto Schweiz derweil an Reisecars. Im ersten Halbjahr 2021 wurden 43 Cars zugelassen, 2019 waren es noch mehr als dreimal so viele.

Der Schweizer Nutzfahrzeugmarkt im Allgemeinen zeige in diesem Jahr aber kräftige Nachholeffekte, wie der Verband weiter schreibt. Die Gruppe der Personentransportfahrzeuge, zu der auch die Camper gehören, legte bei den Neuimmatrikulationen um rund 35 Prozent zu. Zudem wurden in den ersten sechs Monaten rund 15'600 neue leichte Nutzfahrzeuge zugelassen. Das sind 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei den schweren Nutzfahrzeugen gab es eine leichte Zunahme von 1,9 Prozent auf 1869 Immatrikulationen. (agl)