Öffentlicher Verkehr Eintritt in Fernverkehr beschert Südostbahn mehr Fahrgäste – aber auch rote Zahlen Die Südostbahn hat 2021 deutlich mehr Personen befördert und schreibt wegen dem Eintritt in den Fernverkehr rote Zahlen. Im Regionalverkehr drückt derweil noch immer Corona auf das Geschäft.

Seit vergangenem Dezember verkehren die kupferfarbenen Züge nicht nur durch die Zentralschweiz – im Bild Luzern – sondern auch im Mittelland. Keystone

Die kupferfarbenen Züge der Südostbahn (SBO) sind seit vergangenem Winter auch im Mittelland zu sehen. Dies nachdem die Bahngesellschaft mit Sitz in St.Gallen im Dezember die neue Direktverbindung Bern–Zürich–Chur in Betrieb genommen hat. Es ist dies die zweite Fernverkehrslinie der kleinen SOB. Bereits ein Jahr früher hatte das Unternehmen den Betrieb der Strecke Basel–Locarno über die Gotthard-Bergstrecke von den SBB übernommen. Sie war damit neben SBB und BLS als drittes Unternehmen ins Fernverkehrsgeschäft eingestiegen. Nach Jahrelanger Abstinenz betreibt auch die bernische Staatsbahn seit zwei Jahren in Absprache mit den SBB wieder Fernverkehrslinien.

Wie bereits im Vorjahr schlägt sich der Einstieg der Südostbahn ins potenziell finanziell lukrative Fernverkehrsgeschäft nun erneut in den Zahlen der SOB nieder. Und zwar positiv wie negativ. Wie dem am Freitag publizierten Geschäftsbericht zu entnehmen ist, kann das Unternehmen wegen der Linien über den Gotthard und durchs Mittelland 2021 mit 17 Millionen Passagieren zwar erneut einen Rekord vermelden. Zugleich schreibt die SOB aber wegen der Vorinvestitionen für den Eintritt in den Fernverkehr 1,4 Millionen Franken Verlust. Allerdings werden die SBB einen Teil davon in den kommenden Jahren durch die mit der SOB ausgehandelten Abmachung wieder abgelten.

Im Regionalverkehr litt die Südostbahn derweil auch im vergangenen Jahr unter den Folgen der Coronapandemie. So stagnierten die Passagierzahlen trotz zeitweiliger Erholung in den Sommermonaten auf tiefem Niveau. Gleiches gilt für die Verkehrserträge im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. (sat)