«Technische Probleme» Ausgerechnet am Tag, an dem die Preiserhöhung feststeht: Erneute SBB-Panne beim Billett-Verkauf Die SBB kämpfen aktuell beim elektronischen Verkauf von Billetten mit massiven Problemen. Namentlich auf der Website, in der App und an Automaten sind am Donnerstag keine Käufe möglich.

Nicht nur in der SBB-App, auch auf der Website des Bahnunternehmens und teilweise an Automaten sind derzeit keine Billettkäufe möglich. Keystone

Wer derzeit auf digitalem Weg ein Billett der SBB kaufen will, läuft auf: «Aufgrund technischer Probleme ist der Billettkauf via SBB.ch und SBB Mobile derzeit nicht möglich», schreibt das Unternehmen in seiner App und auf der Internetseite. Sprich: Im Moment können keine Tickets gekauft werden – ausser am Bahnschalter.

Zuerst über den erneuten Ausfall der Bezahlmöglichkeiten beim Bahnunternehmen berichtete watson.ch. Laut dem Online-Portal ist auch der Verkauf von Billetten an Automaten derzeit nur eingeschränkt möglich. Das Zugpersonal sei jedoch über die technische Störung bereits informiert. Auf eine Anfrage von CH Media hat die SBB bislang nicht reagiert.

Ausfall am Tag der Preiserhöhung

Zuletzt hatte die SBB Ende Mai einen Vormittag lang mit dem Problem zu kämpfen, dass online keine Billette gekauft werden konnten. Und auch Mitte Juni konnten beim Bahnunternehmen zeitweise auf elektronischem keine Billette erworben werden. Ob allenfalls ein Zusammenhang besteht, dazu hat sich das Unternehmen auf Anfrage bislang nicht geäussert.

Ebenfalls am Donnerstag hat der Preisüberwacher über seine Einigung im Streit mit den SBB über Preiserhöhungen ab dem Jahr 2024 informiert. Wie sich nun zeigt, ist die ÖV-Branche mit ihren happigen Preisaufschlägen bei Stefan Meierhans nun jedoch zumindest teilweise aufgelaufen. (sat)

Update folgt ...