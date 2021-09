SBB leidet weiter stark unter der Corona-Pandemie

Wegen defensiver Planung und Ausbildungsunterbrüchen fehlten der SBB in den vergangenen Monaten über 200 Lokführer. Das führte zu einem ausgedünnten Fahrplan. Nun gibt die SBB Entwarnung: «Schweizweit werden in den nächsten sechs Monaten 200 Lokführerinnen und Lokführer ihre Ausbildung abschliessen», schreibt die Eisenbahngesellschaft in einer Mitteilung. Damit normalisiere sich die Situation beim Lokpersonal bis Ende 2021. Die SBB betont jedoch, dass die Lage in einzelnen Regionen bis Ende Oktober angespannt bleibe – beispielsweise im Raum Zürich und vor allem in der Westschweiz. In der Romandie könnten Zugausfälle in letzter Minute leider nicht ausgeschlossen werden, heisst es weiter. Künftig bildet die SBB ihr Lokpersonal für mehr Strecken und Fahrzeugtypen aus. Das ermögliche mehr Flexibilität bei ihren Einsätzen.