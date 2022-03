öffentlicher Verkehr SBB schreiben grossen Verlust und schnüren Milliarden-Sparpaket Die SBB fahren weiterhin in den tiefroten Zahlen. Auch 2021 schreiben die Bundesbahnen mehr als 300 Millionen Franken Verlust. Nun soll ein grosses Sparpaket die Bahn wieder auf Kurs bringen.

Die SBB litten auch im vergangenen Jahr stark unter den Corona-Einschränkungen. Nun wollen sie weiter sparen. Keystone

Corona hat auch im zweiten Jahr die Bilanz der SBB versalzen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt, schreiben die Bundesbahnen 2021 einen Verlust von 325 Millionen Franken. In Zügen und Bahnhöfen seien rund ein Drittel weniger Kundinnen und Kunden unterwegs gewesen als vor der Pandemie. Und auch bei SBB Cargo Schweiz stagnierte die Transportleistung im zweiten Coronajahr, wie die SBB schreiben.

Die finanzielle Lage sei «sehr angespannt», heisst es in der Mitteilung. Bereits eingerechnet in das negative Ergebnis sind die Unterstützungsmittel der öffentlichen Hand. 2021 haben die SBB hier 330 Millionen Franken zusätzlich von ihrem Eigner erhalten. Nun will ein gigantisches Sparpaket aufgegleist. Bis im Jahr 2030 wollen die SBB Sparmassnahmen von rund 6 Milliarden Franken umsetzen. Wo genau der Rotstift angesetzt werden soll, verraten die Bundesbahnen in ihrer Mitteilung nicht. Das Ziel sei eine «nachhaltige Finanzierung», heisst es nur.

Gute Pünktlichkeitswerte und zufriedener Mitarbeitende

Damit ist aber noch nicht genug gespart: «Hinzu kommen ab 2024 bis 2030 jährlich weitere, vom Bund erwartete 80 Millionen Franken Kostenmassnahmen und/oder Ertragsoptimierungen.» Insgesamt bezeichnen die SBB das Sparen als «anspruchsvoll».

Neben den schlechten Finanznews präsentieren die SBB auch kleinere Erfreulichkeiten: So hätten die Züge im vergangenen Jahr «die zweitbesten Pünktlichkeitswerte in der Geschichte erreicht». Auch habe der Konzern bei einer Mitarbeiterbefragung «mehrheitlich zufriedene» Angestellte festgestellt – die Werte lägen in fast allen Bereichen höher als noch im Vorjahr. Insgesamt waren 2021 täglich 885'000 Passagiere mit den SBB unterwegs. Das sind fast 5 Prozent mehr als noch 2020, dem ersten Coronajahr.