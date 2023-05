öffentlicher Verkehr «Technische Probleme»: SBB können online und in der App keine Billette verkaufen Die SBB kämpft aktuell mit Problemen beim digitalen Verkauf von Billetten. Namentlich auf der Website und in der App sowie an den Automaten sind am Montagmorgen keine Käufe möglich.

Nichts geht mehr: Die SBB kämpfen am Montagmorgen mit technischen Problemen beim Billettverkauf an Automaten und in der App. Keystone

Schlechter Start in die neue Woche für Zehntausende Zug-, Bus- und Postautoreisende: Der elektronische Verkauf von Billetten bei den SBB streikt. Das berichten verschiedene Nutzerinnen und Nutzer am Montagmorgen in den Sozialen Medien.

Dass bei den SBB im Billettverkauf gerade nichts läuft, bestätigt auch ein Augenschein vor Ort: Am Bahnhof Bern beispielsweise haben sich lange Schlangen vor den Billettautomaten gebildet mit Reisenden die ungläubig auf die Touchscreens schauen. Auch hier ist kein Kauf möglich.

SBB: Verkauf «nur eingeschränkt möglich»

Zudem zeigt ein Blick in die SBB-App, dass auch im Voraus gekaufte Billette sowie Abonnements derzeit nicht abgerufen werden können. «Ihre Billette konnten nicht geladen werden», ist da zu lesen.

Das Unternehmen bestätigt den Streik der Technik auf seiner Website. Der Billettverkauf sei «aufgrund technischer Probleme» via SBB.ch und SBB Mobile «zurzeit nur eingeschränkt möglich». Und auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt das Unternehmen: «Unsere Spezialisten arbeiten bereits an der Behebung.» Und die SBB bittet die Umstände zu entschuldigen.

Konkurrenz nicht betroffen

Andere Unternehmen des öffentlichen Verkehrs (öV) wie beispielsweise das bernsiche Bahnunternehmen BLS oder die Südostbahn (SOB) sind von den Problemen offenbar nicht betroffen. Dort können Billette jedenfalls nach wie vor auch online gekauft werden.

Was soll also tun, wer heute bei den SBB elektronisch kein Billett kaufen kann? Darf man heute wegen der Panne sogar gratis öV fahren? Verschiedene Nutzerinnen und Nutzer schreiben beispielsweise auf Twitter, dass sie von der Fehlermeldung der SBB-Panne einen Screenshot gemacht haben und dann ohne Billett in den Zug eingestiegen sind.

Allerdings scheint diese Methode zur Beweisführung der technischen Probleme der SBB nicht von allen Kondukteuren akzeptiert zu werden, wie beispielsweise dieser Twitter-Account berichtet:

#SBB die #IT hat den Spinner drauf. Funktioniert heut Morgen nicht richtig. Das kann vorkommen.#Sparklassenwechsel kann mit App nicht gebucht werden. Screenshot von Fehlermeldung. Wird vom Schaffner jedoch nicht anerkannt. Da gibts Luft nach oben, Leute ! — Schweiz im Spieglein - Switzerland first ! (@schweizim) May 22, 2023

Auf dem Kurznachrichtendienst antworten die SBB auf Fragen von Pendlerinnen und Pendlern lediglich, man möge das Billett doch bitte nach Möglichkeit beim Kondukteur zu kaufen. Oder: «Bitte versuche den Kauf zu einem späteren Zeitpunkt in der Mobile App durchzuführen.»

Aktuell haben wir eine Störung. Unsere Spezialisten arbeiten bereits an der Behebung. Bitte versuche den Kauf zu einem späteren Zeitpunkt in der Mobile App durchzuführen. Wir entschuldigen uns für die Umstände. /fh — RailService SBB CFF FFS (@RailService) May 22, 2023

Darüber hinaus gibt es von den SBB bislang keine Tipps, wie man sich im aktuellen Fall korrekt verhalten solle. Eine Anfrage von CH Media dazu wie auch zu den Gründen der technischen Probleme blieb bislang unbeantwortet. (sat)

Update folgt ...