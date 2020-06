Online-Shoppen mit gutem Gewissen: Digitec Galaxus bietet CO2-Kompensation an

Online-Shoppen mit gutem Gewissen: Digitec Galaxus bietet CO 2 -Kompensation an Die Kunden des Onlinehändlers können nun klimaneutral im Internet shoppen. Das durch den Konsum verursachte CO 2 können sie durch eine freiwillige Abgabe kompensieren.

Der Onlinehändler Digitec Galaxus will den CO 2 -neutralen Einkauf ermöglichen. Keystone

(dpo) Mit einem freiwilligen Beitrag beim Checkout können die Kunden von Digitec Galaxus mittels CO 2 -Zertifikaten Klimaschutzprojekte unterstützen. Das gab der Onlinehändler am Donnerstag bekannt. «Immer mehr Menschen wollen etwas fürs Klima zu tun – auch beim Konsum», lässt sich Konzernchef Florian Teuteberg in der Mitteilung zitieren.