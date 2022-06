Online-Zahlungsmittel Mitten im Samstagseinkauf: Störungen bei Twint, Postfinance und weiteren Banken Seit Samstagmittag fallen gleich mehrere Online-Zahlungsmittel aus: Nicht mehr verfügbar ist Twint. Aber auch zu Postfinance, Visa und weiteren Banken gibt es Störungsmeldungen aus der ganzen Schweiz.

Aktuell nicht verfügbar: Die Bezahlapp Twint. Auch von Postfinance und Visa gibt es am Samstag zahlreiche Fehlermeldungen. Screenshot

Twint ist wegen einer technischen Störung «vorübergehend nicht verfügbar», heisst es in der Bezahl-App. Und das Unternehmen schreibt in der Meldung weiter, es werde «mit Hochdruck an einer Lösung» gearbeitet. Ziel sei es, dass die Nutzerinnen und Nutzer «in Kürze» wieder einwandfrei twinten könnten. Die Medienabteilung von Twint war am Pfingstsamstag für weitere Ausführungen zunächst nicht erreichbar.

Ebenfalls von einer technischen Störung betroffen ist seit Samstagmittag Postfinance. Deren Ursache sei «noch nicht bekannt». Man arbeite jedoch an einer Lösung des Problems, schreibt das Unternehmen auf Twitter:

Aktuell besteht eine technische Störung, deren Ursache noch nicht bekannt ist. Wir arbeiten an einer Lösung und informieren zu gegebener Zeit erneut. Für die Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns. Freundliche Grüsse, PostFinance — PostFinance (@PostFinance) June 4, 2022

Auf Nachfrage von CH Media konnte eine Postfinance-Sprecherin zunächst nicht näher ausführen, welche Dienstleistungen alle von der aktuellen Störung betroffen sind. Laut Mitteilungen von Leserinnen und Lesern sowie Einträgen auf Social Media scheint klar, dass die Probleme vielfältig sind – von ausgefallenen Postomaten über Problemen beim Online-Banking bis zum Ausfall der Zahlung mit Karten an Kassen ist die Rede.

Wo sich die Meldungen zu Störungen mit Online-Zahlungsmitteln in der Schweiz laut allestoerungen.ch am Samstagmittag häufen. Screenshot

Laut der Website allestoerungen.ch gibt es aktuell aus weiten Teilen der Schweiz zahlreiche Störungsmeldungen zu verschiedenen Online-Zahlungsmitteln, namentlich von Twint, Postfinance und Visa. Letztere scheinen nach dem Mittag allerdings leicht abzunehmen. Von Visa gab es zunächst von offizieller Seite keine Bestätigung für die Probleme. Das gilt auch für Störungsmeldungen von weiteren Finanzdienstleistern wie Raiffeisen oder der Grossbank UBS.

Update folgt ...