Onlineverkauf Starker Franken: Schweizer Bahnbillette sind bei der Deutschen Bahn günstiger Wer sein Zugbillet online kaufen will, sollte derzeit auch einen Blick auf die Angebote der Deutschen Bahn werfen: Viele Strecken gibt es dort günstiger. Grund ist der starke Franken.

Im Inland teuerer: Ist der Schweizer Franken stark, kann sich ein Blick auf ausländische Onlineangebote lohnen. Keystone

Für Reisende aus Deutschland sind die Zugstrecken in der Schweiz derzeit teilweise billiger als für solche, die ihre Billet an einem SBB-Automaten im Inland lösen. Wie eine Recherche des Sonntagsblicks zeigt, betragen die Preisunterschiede bis zu zehn Prozent. So bezahlen Kunden bei der SBB für ein Billet Chiasso-Schaffhausen 84 Franken, bei der Deutschen Bahn (DB) aber nur 76,60 Euro. Dank der annähernden Parität von Euro und Franken ist das Ticket bei der SBB damit deutlich teurer.

Weitere Beispiele, die der Sonntagsblick publik machte: Eine einfache Fahrt ohne Ermässigung von Chur zum Genfer Flughafen gibt es über die DB für umgerechnet 105,60 Franken, bei der SBB sind es 116 Franken. Zürich-Basel gibt es bei den Deutschen für 31 Euro, bei der SBB sind es 34 Franken.

Nicht einberechnet sind dabei allerdings Fremdwährungszuschläge beim Bezahlen mit der Kreditkarte, individuelle Sparangebote der SBB und Vergünstigungen durch Tarifverbunds- und Halbtax-Abo.

SBB hat keinen Einfluss auf Umrechnungskurs der DB

Bedingt sind die Preisunterschiede durch die Erstarkung des Schweizer Frankens im Gefolge der Ukrainekrise. Ähnliche Preisunterschiede bei Fahrkarten für den öffentlichen Verkehr in der Schweiz waren schon während der Frankenkrise 2015 zu beobachten. Auf den von der Deutschen Bahn verwendeten Umrechnungskurs hat die SBB keinen Einfluss.

Der Franken ist bereits während der Pandemie erstarkt und erlebt in der gegenwärtigen Krise weiteren Aufwertungsdruck. Die Schweizerische Nationalbank lässt dies teilweise zu, um die gestiegene Inflation abzufedern. (wap)