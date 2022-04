Personalie ABB-Schweiz-Chef Itschner wird neuer CEO der BKW Robert Itschner wird neuer CEO der BKW. Der Chef von ABB Schweiz tritt spätestens am 1. Oktober die Nachfolge von Suzanne Thoma an, die Sulzer-Präsidentin wird.

ABB-Schweiz-Chef Robert Itschner wird Chef des Energie- und Infrastrukturunternehmens BKW. (Archivbild) Keystone

Das Energie- und Infrastrukturunternehmen BKW mit Sitz in Bern hat die Nachfolge der abtretenden Chefin Suzanne Thoma geregelt: Der Verwaltungsrat hat Robert Itschner zum neuen CEO ernannt, wie die BKW am Dienstag mitteilte. Der 55-Jährige ist aktuell Chef von ABB Schweiz. Er soll die Stelle spätestens am 1. Oktober antreten.

Die ABB ihrerseits will über die Nachfolge von Itschner zu einem späteren Zeitpunkt informieren, wie sie mitteilte. Sie bedankt sich für seine Leistungen, die er fast 30 Jahre lang für das Unternehmen erbracht habe.

Der BKW-Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Itschner die richtige Person für die Umsetzung der Wachstumsstrategie im Energie- und Dienstleistungsgeschäft gefunden zu haben, wie es weiter heisst. Der Schweizer, der auch im Vorstand von Economiesuisse sitzt, werde «die erfolgreiche Strategie der BKW weiterführen und das Unternehmen als nachhaltige Energie- und Infrastrukturdienstleisterin mit hoher Technologiekompetenz und Kundenorientierung weiter stärken».

Suzanne Thoma wird Präsidentin von Sulzer

Suzanne Thoma wiederum wird die BKW per 30. Juni verlassen, wie es weiter heisst. Übergangsmässig wird Verwaltungsratspräsident Roger Baillod den Konzern führen. Die promovierte Chemieingenieurin konzentriert sich künftig auf ihre Verwaltungsratskarriere. Sie soll das Präsidium beim Industriekonzern Sulzer übernehmen. Dort amtet sie bereits als Vizepräsidentin.

Thoma hatte Ende 2021 angekündigt, die BKW nach neun Jahren an der Spitze zu verlassen. Unter ihrer Führung wurde unter anderem das AKW Mühleberg abgestellt, den Umsatz auf über 3 Milliarden Franken gesteigert und die Zahl der Mitarbeitenden auf 10'500 verdreifacht. Trotzdem hatte sie mit Dauerkritik zu kämpfen – auch wegen ihres Lohnes von über 2 Millionen Franken. (abi)