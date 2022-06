Personalie Neue Chefin: Brigitte Beck wird CEO der Ruag Die Ruag bekommt eine neue Chefin: Brigitte Beck leitet neu die Geschicke des Schweizer Rüstungskonzerns. Sie folgt auf Peter Bodmer, der seit vergangenem Dezember interimistischer Leiter war.

Die Ruag MRO Holding AG, welche unter anderem die Schweizer Kampfjets wartet, bekommt mit Brigitte Beck eine neue Chefin. (Symbolbild) Keystone

Beck übernehme nach «abgeschlossener Entflechtung» den Konzern, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die einstige Ruag wurde dabei in zwei Abteilungen aufgeteilt: die Ruag MRO Holding AG und die Ruag International. Während die Ruag International hauptsächlich in der Luft- und Raumfahrt tätig ist, erbringt die Ruag MRO alle sicherheitsrelevanten Leistungen für das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).

Dabei geht es vor allem um die Wartung und Reparatur sowie die Instandhaltung militärischer Fahrzeuge und Kampfjets. Die Leitung ebenjenes Teils übernimmt nun Brigitte Beck. Derzeit leite sie «ein Unternehmen, das innovative Produkte im Bereich nachhaltige Energie entwickelt», heisst es in der Mitteilung. Beck sei eine «ausgewiesene Finanzexpertin» und verfüge über «eine langjährige nationale und internationale Erfahrung in der Maschinen- und Energieindustrie». Konkreter wird der Bundesbetrieb in seiner Mitteilung nicht.

«Der Ersatz mehrerer Waffensysteme der Armee in den nächsten acht bis zehn Jahren sowie der erfolgreiche Einsatz neuer Technologien zählen zu den grossen Herausforderungen der Ruag MRO Holding AG», schreibt das Unternehmen weiter. Beck lässt sich zitieren mit den Worten, dass sie sich auf «ein dynamisches, wettbewerbsfähiges Unternehmen mit hochmotivierten Mitarbeitenden» freue. Sie löst Peter Bodmer ab, der das Unternehmen sei Dezember ad interim geführt hatte. Dies nach dem Abgang von CEO Andreas Berger per Ende 2021. (abi/mg)