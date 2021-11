Personalie Sabrina Soussan verlässt Schlüsselkonzern Dormakaba Sabrina Soussan tritt per Ende Jahr als Chefin von Dormakaba zurück. Die Leitung des weltweit tätigen Schweizer Schlüsselkonzerns übernimmt Jim-Heng Lee.

Sabrina Soussan verlässt Dormakaba per Ende Jahr. zvg

Die 52-jährige Soussan werde die CEO-Position eines internationalen Grosskonzerns ausserhalb der Schweiz übernehmen, teilte Dormakaba am Dienstag mit. Als ihren Nachfolger hat der Verwaltungsrat Jim-Heng Lee ernannt. Der singapurische Staatsbürger sitzt seit 2014 in der Konzernleitung. Lee ist verantwortlich für das Segment Access Solutions Asia-Pacific und werde sein neues Amt spätestens per 1. Januar 2022 übernehmen.

Trotz Wechsel an der Spitze halten der Verwaltungsrat und die Konzernleitung an der konsequenten Umsetzung der neuen Wachstumsstrategie fest. Diese werde unter dem neuen CEO mit hoher Priorität vorangetrieben und setze auf verstärktes profitables Wachstum, heisst es weiter.

Die Deutsch-Französin Sabrina Soussan sprach erst kürzlich mit den Titeln von CH Media – unter anderem gab sie Auskunft über ihre Karriere als Frau in einer Männerwelt. (abi)