Personalvermittler Adecco kann Umsatz und Gewinn im dritten Quartal weiter steigern Adecco kann sich weiter vom Coronaschock erholen. Für das dritte Quartal meldet der Personalvermittler ein Umsatzwachstum von 9 Prozent. Und die Gewinnmarge ist gar schon wieder auf Rekordkurs.

Hat sich bereits wieder erholt von der Coronakrise: der weltweit tätige Personalvermittler Adecco mit Hauptsitz in Zürich. Keystone

Wie der weltweit tätige Personalvermittler mit Hauptsitz in Zürich am Dienstag mitteilte, zieht vor allem das Geschäft in den USA derzeit wieder äusserst stark an. In Japan und Australien sowie in Südeuropa, Nordafrika und Lateinamerika seien die Dienste von Adecco inzwischen wieder so stark nachgefragt wie vor der Coronakrise, wird CEO Alain Dehaze zitiert.

Adecco kann nach dem Coronaschock denn auch bereits wieder erste Rekordwerte vermelden. So kletterte die Bruttogewinnmarge im dritten Quartal des Geschäftsjahres mit 20,8 Prozent auf einen neuen Rekord. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser noch bei 19,6 Prozent gelegen. Der Umsatz stieg derweil um 9 Prozent (organisch) auf 5,2 Milliarden Euro. Und auch unter dem Strich blieb Adecco am Ende 16 Prozent mehr – nämlich ein Bruttogewinn von gut einer Milliarde Euro.

Adecco hatte zuletzt im zweiten Quartal wieder annähernd das Vorkrisenniveau erreicht. Das Unternehmen meldete im Juli einen Umsatz von rund 5,3 Milliarden Euro – eine Steigerung von 29 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal 2020. Im vergangenen Jahr hatte Adecco wegen der Coronakrise nach einem herben Einbruch einen Verlust von 98 Millionen Euro eingefahren. (sat/wap)