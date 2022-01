Personenwagen Knapp 240'000 neue Autos auf den Schweizer Strassen Fehlende Bauteile und Transporteinschränkungen: Der Automarkt in der Schweiz und in Liechtenstein konnte 2021 zwar um 0,7 Prozent zulegen, liegt aber noch immer deutlich unter dem Vor-Pandemieniveau.

Die reinen Elektroautos übersprangen im vergangenen Jahr erstmals die 10-Prozent-Marke. Keystone

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 238'481 Personenwagen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein neu immatrikuliert. Im Jahr 2019 waren es noch über 311'00 Autos. Das Auto-Jahr 2021 sei geprägt gewesen von Lieferschwierigkeiten aufgrund des Mangels an elektronischen Bauteilen bei der Fahrzeugproduktion und internationalen Transporteinschränkungen, teilte Auto Schweiz am Montag mit.

Dennoch spürte die Importeurvereinigung, dass die Nachfrage nach neuen Autos im Vergleich zu 2020 gestiegen sei. Ausserdem habe die konsequente Priorisierung von Modellen mit alternativen Antrieben bei der Produktion und Auslieferung zu einem Rekordmarktanteil von 44,5 Prozent geführt, wie es weiter heisst. Zudem übersprang der Marktanteil von reinen Elektroautos erstmals die 10-Prozent-Marke.

Für das Jahr 2022 sind die Aussichten unsicher. «Die langen Lieferfristen für Bestellfahrzeuge mit entsprechenden Unsicherheiten machen der gesamten Branche zu schaffen», wird Mediensprecher Christoph Wolnik zitiert. «Nach den entsprechenden Prognosen von Automobil-Herstellern und -Zulieferern sind wir optimistisch, dass sich die Liefersituation spätestens im zweiten Halbjahr 2022 verbessern wird.» (abi)