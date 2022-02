Pharma Gewinn von 14,9 Milliarden: Roche legt dank Coronatests zu Der Basler Pharmariese Roche konnte den Gewinn im vergangenen Jahr nicht zuletzt dank seiner Coronatests steigern. Die Konzernverkäufe stiegen um 9 Prozent auf 62,8 Milliarden Franken.

Roche steigerte die Konzernverkäufe im vergangenen Jahr um 8 Prozent. Keystone

Der Pharmakonzern Roche konnte im vergangenen Jahr wieder zulegen: Die Konzernverkäufe stiegen zu konstanten Wechselkursen um 9 Prozent auf 62,8 Milliarden Franken. Der Konzerngewinn nahm um 2 Prozent auf 14,9 Milliarden zu, wie Roche am Donnerstag mitteilte. Roche-Chef Severin Schwan spricht in der Mitteilung denn auch von einem «guten Ergebnis». Die neuen Medikamente und Diagnostika hätten ein sehr hohes Verkaufswachstum verzeichnet.

Die Verkäufe in der Division Pharma stiegen um 3 Prozent auf 45 Milliarden. Der Konzern führt das Wachstum auf eine starke Nachfrage nach neueren Medikamenten gegen schwere Krankheiten wie Krebs oder multiple Sklerose zurück. Auch die Covid-19-Medikamente trugen dazu bei. Insgesamt legten die in den vergangenen zehn Jahren eingeführten Medikamente 2021 um 5,7 Milliarden Franken zu.

Coronatests bringen 4,7 Milliarden

Besonders gut lief das Geschäft in der Diagnostik-Sparte, zu der auch die Corona-Tests zählen: Das Verkaufswachstum stieg insgesamt um 29 Prozent auf 17,8 Milliarden Franken. Die Covid-19-Tests alleine erzielten Verkäufe von insgesamt 4,7 Milliarden Franken, wie es weiter heisst. Damit dürfte der Corona-Höhenflug für den Konzern vorerst vorbei sein: Roche rechnet damit, dass die Verkäufe von Covid-19-Medikamenten und -Diagnostika dieses Jahr um 2 Milliarden Franken auf etwa 5 Milliarden zurückgehen werden.

Über alle Sparten gesehen erwartet der Pharmariese ein Verkaufswachstum «im stabilen bis niedrigen einstelligen Bereich». Was die Aktionäre besonders freuen dürfte: Roche sei bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut zu erhöhen. Bereits in diesem Jahr sollen die Aktionäre eine erhöhte Dividende von 9.30 Franken je Aktie erhalten.

Für Aufsehen sorgte im vergangenen Jahr zudem ein Aktienrückkauf: Roche hat im Dezember von Novartis Roche-Aktien für 19 Milliarden Franken zurückgekauft. Roche erlange damit die volle strategische Entscheidungsfreiheit zurück und behalte gleichzeitig ihren operativen Handlungsspielraum, heisst es in der Mitteilung.

2019 gab es noch einen Umsatzrückgang

Im Vorjahr hatte Roche zum ersten Mal seit vielen Jahren einen Rückgang der Verkäufe hinnehmen müssen: Der Umsatz sank um 5 Prozent auf 58,3 Milliarden Franken. Dennoch verdiente der Pharmakonzern mehr. Der Gewinn stieg um 7 Prozent auf 15,1 Milliarden Franken. Die Marge betrug rekordhohe 31,7 Prozent.

Als profitabel entpuppten sich vor allem die Coronatests. Die Diagnostik-Sparte, die innerhalb des Konzerns in der Regel eine untergeordnete Rolle spielt, trumpfte gross auf. Bereinigt um die Währungseffekte wuchs die Sparte um 14 Prozent. Roche Diagnostics hat alleine im ersten Pandemiejahr 15 neue Produkte für die Coronavirus-Diagnostik eingeführt.

Hart traf 2020 Roche die Konkurrenz ihrer älterer Krebsmedikamente. Deren Patentschutz lief in den letzten Jahren aus. Dies allein verursachte eine Einbusse von rund 5,7 Milliarden Franken.