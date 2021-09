Pharma Lonza schafft im Aargau und in Basel 70 Stellen Das Pharmaunternehmen Lonza baut seine Kapazitäten für die sterile Abfüllung von Arzneimitteln in der Schweiz aus. Am Standort Stein (AG) sollen 70 neue Stellen entstehen.

Lonza investiert in seine Schweizer Standorte in Stein (AG) und im Basler im Stücki Technologiepark. (Symbolbild) Keystone

Die Investition von Lonza umfasst eine neue Anlage für die sterile Abfüllung von Medikamenten. Die Abfüllanlage werde mit modernster Robotertechnologie arbeiten und ermöglicht es dem Unternehmen unter anderem Gentherapieprodukte für seine Kunden zu verarbeiten, wie Lonza am Mittwoch mitteilt. Die Installation werde voraussichtlich 2023 abgeschlossen sein und mehr als 70 neue Stellen am Standort Stein schaffen. Wie hoch die Investitionen ausfallen, war der Mitteilung nicht zu entnehmen.

Darüber hinaus will Lonza an seinem Basler Standort im Stücki Technologiepark den Bereich Drug Product Services (DPS) erweitern. Die neuen Einrichtungen werden voraussichtlich 2024 in Betrieb genommen. (dpo)