Pharma Pharmaverband: Patienten sollen neue Medikamente schneller erhalten Heute dauert es zu lange, bis Patienten Zugang zu innovativen Arzneimitteln erhalten, kritisiert Interpharma. Der Verband fordert eine schnellere Vergütung von Medikamenten.

Interpharma fordert stärkere Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung in der Schweiz. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Sobald die Arzneimittelbehörde Swissmedic grünes Licht für ein Medikament gibt, entscheidet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in der Regel innerhalb von 60 Tagen über die definitive Aufnahme in die sogenannte Spezialitätenliste. So sieht es die Krankenpflege-Leistungsverordnung vor.

Doch letztes Jahr habe das BAG lediglich vier von 38 vergütungspflichtigen Medikamenten innerhalb von 60 Tagen aufgenommen, kritisiert der Verband Interpharma in einer Mitteilung vom Mittwoch. Bei 169 Anträgen habe der Bund per Ende 2020 zudem noch keinen Entscheid über die Zulassung gefällt. Das dauert dem Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen zu lange. Seine Forderung ist klar: Innovative Therapien und Medikamente müssen den Patienten ab dem Tag der Zulassung zur Verfügung stehen.

Digitalisierung weiter ausbauen

Damit die Schweizer Pharmaindustrie weiterhin den medizinischen Fortschritt vorantreiben könne, brauche es bessere Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung, schreibt der Verband in seinem Jahresrückblick weiter.

Dazu gehören auch Investitionen in die Digitalisierung. Daher verlangt Interpharma den Aufbau eines datenbasierten Gesundheitsökosystems. Dieses würde den Informationsfluss im Gesundheitssystem «beträchtlich verbessern», lässt sich Jörg Rupp, Präsident von Interpharma, in der Mitteilung zitieren.