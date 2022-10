Pharma Roche verkauft zwar weniger Corona-Tests und -Medikamente, kann Umsatz aber steigern Für den Zeitraum von Januar bis September weist Roche ein leichtes Umsatzwachstum aus. Dennoch hat der Basler Pharmakonzern weniger Covid-bezogene Produkte verkaufen können.

Beim Basler Pharmakonzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2022. (Symbolbild) Keystone

Im dritten Quartal stiegen die Konzernverkäufe von Roche auf 47 Milliarden Franken. Das entspricht gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Wachstum um 2 Prozent zu konstanten Wechselkursen und 1 Prozent in Schweizer Franken. Das schreibt der Basler Pharmakonzern am Dienstag in einer Medienmitteilung.

Die Verkäufe in der Pharmasparte sanken demnach um 1 Prozent auf 33,2 Milliarden Franken, während der Umsatz im Bereich Diagnostik um 4 Prozent auf 13,8 Milliarden gestiegen ist. Das Unternehmen erwartete laut eigenen Angaben ein herausforderndes drittes Quartal, da die Nachfrage nach Covid-Tests laut Roche «stark rückläufig» war. Gleichzeitig gingen auch die Verkäufe für das Corona-Medikament Ronapreve um 36 Prozent auf 631 Millionen zurück.

Profitableres erstes Halbjahr

Für das erste Halbjahr hatte Roche noch deutlich bessere Zahlen vermeldet. Damals konnte der in Basel beheimatete, weltweit tätige Pharmakonzern die Konzernverkäufe um 5 Prozent auf 32,3 Milliarden Franken steigern. Und das Geschäft war profitabel: Der Konzerngewinn legte im Vergleich zur Vorjahresperiode im ersten Halbjahr um satte 12 Prozent auf 9,2 Milliarden Franken zu.

Vor allem die Covid-Tests waren ein wichtiger Wachstumstreiber für die positiven Halbjahreszahlen, auch wenn sich bereits damals ein rückläufige Nachfrage abzeichnete: Das Corona-Portfolio steigerte den Absatz gegenüber dem Halbjahr 2021 von 2,5 auf 3,1 Milliarden Franken. Den grössten Beitrag lieferten in der Diagnostik-Sparte indes die Produkte für die Immundiagnostik – vor allem die Tests für Herzkrankheiten.

Roche gibt sich zuversichtlich

Trotz des moderaten Wachstums im dritten Quartal blickt Roche mit Zuversicht nach vorne und bestätigt den Geschäftsausblick für das Gesamtjahr 2022. Das Unternehmen erwartet demnach stabile Verkäufe oder ein Verkaufswachstum im «niedrigen einstelligen Bereich» zu konstanten Wechselkursen.

Wie Roche bereits im Juli bekannt gegeben hat, kommt es beim Pharmamulti zum Sesselrücken: Konzernchef Severin Schwan wird voraussichtlich nächsten Frühling Christoph Franz als Verwaltungsratspräsidenten ablösen. Neuer CEO wird Thomas Schinecker.

Der promovierte Molekularbiologe arbeitet bereits seit 2003 für Roche. Nach verschiedenen Führungspositionen im Basler Pharmakonzern übernahm er im August 2019 die Leitung der Division Diagnostika in Rotkreuz und wurde gleichzeitig Mitglied der Konzernleitung. (rwa/dpo)