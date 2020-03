Pistor wächst dank Sortimentsausbau Der Bäckereien-Versorger mit Sitz in Rothenburg kann in allen Segmenten zulegen.

Blick ins neue Warenumschlagszentrum von Pistor am Hauptsitz in Rothenburg. Bild: PD

(gr) Der Bäckereien- und Gastrozulieferer Pistor hat 2019 einen Umsatz von 646 Millionen Franken erwirtschaftet. Das sind 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die positive Entwicklung sei vor allem auf den erneut gestiegenen Ausbau des Frischesortiments zurückzuführen, teilte das Rothenburger Unternehmen am Dienstag mit. Hierfür hatte Pistor im Frühjahr 2019 eigens ein neues, automatisiertes Warenumschlagszentrum am Hauptsitz in Betrieb genommen.

Das Wachstum zeige sich über alle Segmente hinweg, hiess es weiter. So konnten sowohl das Gastronomiesegment (5 Prozent) als auch das Bäckereisegment (0,5 Prozent) zulegen, wobei letzteres mit 352 Millionen Franken Umsatz nach wie vor über die Hälfte, sprich 54 Prozent, des Gesamtwarenhandels ausmache.

Auch bei den Partnerschaften konnte Pistor im vergangenen Geschäftsjahr Erfolge verbuchen. So beliefert die Grossistin neu die Privatklinikgruppe Hirslanden mit Trocken- und Kolonialwaren. Zudem wurden die bestehenden Verträge mit der Betreibergesellschaft Bürgenstock Selection sowie der IG Saanenland um zwei beziehungsweise drei weitere Jahre verlängert.