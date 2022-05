Quartalszahlen Stellenvermittlung gefragt: Adecco verspürt Aufwind Der dynamische Arbeitsmarkt belebt auch das Geschäft von Adecco. Der Stellenvermittler ist gut ins neue Jahr gestartet. Er konnte seinen Umsatz im ersten Quartal um 10 Prozent steigern.

Beim Stellenvermittler Adecco zieht das Geschäft nach der Coronapandemie wieder an. Keystone

Adecco scheint die Pandemie definitiv abgeschüttelt zu haben. Der Personalvermittler erwirtschaftete in den ersten drei Monaten des Jahres einen Umsatz von 5,4 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist das ein Plus von 10 Prozent. Organisch – also bereinigt um Wechselkurseffekte – resultierte ein Anstieg von 5 Prozent.

Auch punkto Profitabilität lassen sich die Zahlen des weltweit tätigen, in der Schweiz beheimateten Konzerns sehen. Die Bruttomarge betrug 21,1 Prozent. Trotzdem ging der Gewinn um einen Viertel auf 92 Millionen Euro zurück. Adecco begründet das mit einem gestiegenen Zinsaufwand und Kosten für die vorzeitige Rückzahlung von Schulden der neu übernommenen Technologiefirma Akka.

Rückkehr in die schwarzen Zahlen

Für 2022 gibt sich die Konzernspitze dennoch zuversichtlich: Adecco werde in der zweiten Jahreshälfte «ein höheres Wachstum und stärkere Margen erzielen», wird CEO Alain Dehaze in der Mitteilung zitiert.

Auch das vergangene Geschäftsjahr war bereits ein gutes für Adecco: Der Schweizer Personaldienstleister mit Sitz in Zürich erholte sich von der Coronakrise und kehrte mit einem Gewinn von 586 Millionen Euro in die schwarzen Zahlen zurück. Zudem schloss er die milliardenschwere Übernahme der Unternehmensgruppe Akka Technologies bereits ab. Ursprünglich war der Abschluss für das erste Quartal 2022 vorgesehen. Adecco erhofft sich von der Übernahme, zum Marktführer in Technologie und Digital Engineering zu werden. (abi/rwa)