Quartalszahlen Barry Callebaut schüttelt Corona ab und verkauft wieder mehr Schokolade Schokoladenproduzent Barry Callebaut hat im ersten Quartal das Verkaufsvolumen um 8,9 Prozent auf 610'048 Tonnen gesteigert. Der Umsatz beläuft sich auf 2,03 Milliarden Franken.

Vor allem das Volumenwachstum bei der Schokolade war im ersten Quartal bei Barry Callebaut besonders stark. (Archivbild) Keystone

Der Schokoladenproduzent Barry Callebaut mit Sitz in Zürich konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2021/22, das am 30. November 2021 endete, kräftig zulegen. Er steigerte sein Verkaufsvolumen um 8,9 Prozent auf 610'048 Tonnen, wie er am Mittwoch mitteilte. Dieses liegt damit sogar über dem Wert aus dem Jahr vor der Pandemie. Vor allem das Schokoladengeschäft habe ein «besonders starkes Volumenwachstum» erzielt.

Der Umsatz beläuft sich in den ersten drei Monaten auf 2,03 Milliarden Franken – ein Plus von 14,3 Prozent. Der Anstieg sei durch das allgemeine Inflationsumfeld beeinflusst worden, heisst es weiter. Diesem begegnet Barry Callebaut in einem grossen Teil seines Geschäfts mit seinem Cost-Plus-Preismodell.

Peter Boone, CEO des Schokoladenproduzenten, ist zuversichtlich, dass sein Unternehmen die mittelfristigen Ziele erreichen wird.« Wir sind gut aufgestellt, um unseren Wachstumskurs in einem globalen Marktumfeld fortzusetzen», wird er zitiert. Dieses leide erwartungsgemäss noch immer unter den Auswirkungen der Coronapandemie. Dazu gehören laut Boone auch Engpässe in der Lieferkette und die Folgen eines unausgeglichenen Kakaomarktes. (abi)