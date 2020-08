Raiffeisen erzielte im ersten Halbjahr 346 Millionen Franken Gewinn Die Raiffeisen-Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2020 ein gutes Finanzergebnis und einen Gewinn von 346 Millionen Franken. Die negativen Auswirkungen der Coronakrise erwartet die Bankengruppe in den Folgeperioden.

Die Raiffeisen-Gruppe konnte im ersten Halbjahr im Kerngeschäft zulegen. Keystone

(agl) Im ersten Halbjahr steigerte sich der Geschäftserfolg von Raiffeisen um 15 Prozent auf 513 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt. Die Kundeneinlagen der Bank erhöhten sich von Januar bis Ende Juni um rund 10 Milliarden auf insgesamt 186 Milliarden Franken. Der Gewinn von 346 Millionen lag derweil rund 2,5 Prozent unter der Vorjahresperiode.

Beim Hauptertragspfeiler Zinsgeschäft verzeichnet die Bankengruppe einen Zuwachs von 2,2 Prozent, was rund 25 Millionen Franken entspricht. Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft legte um 23,7 Millionen Franken zu. Einzig das Handelsgeschäft war aufgrund von «nachlassenden Noten- und Devisentransaktionen» leicht rückläufig, wie die Bankengruppe mitteilt. Die Hypothekarforderungen gegenüber Kunden stiegen derweil im ersten Halbjahr um insgesamt 3 Milliarden an, wie das Unternehmen weiter schreibt. 1,9 Milliarden davon seien auf die ausbezahlten Covid-19 Bürgschaftskredite zurückzuführen.

Trotz einer positiven Entwicklung im Kerngeschäft erwartet die Raiffeisen-Gruppe in den kommenden Geschäftsperioden negative Auswirkungen aufgrund der Coronakrise, «insbesondere in Form erhöhter Wertberichtigungen», wie es in der Mitteilung heisst. Vorsorglich habe man deshalb die Reserven für allgemeine Bankrisiken um 75 Millionen Franken gestärkt.