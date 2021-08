Reiseeinschränkungen Swiss meldet im ersten Halbjahr 398 Millionen Franken Verlust Die Fluggesellschaft Swiss litt auch im ersten Halbjahr 2021 noch stark unter der Coronakrise. Trotz eines leichten Aufschwungs im Sommer bleibt die Lage angespannt.

Im zweiten Quartal spürte die Swiss einen leichten Aufschwung. (Symbolbild) Keystone

Die Coronapandemie hat die Swiss weiterhin fest im Griff. Die Fluggesellschaft beförderte von Januar bis Juni 67,5 Prozent weniger Passagiere als in der Vorjahresperiode. Die eingeschränkte Reisetätigkeit brachte der Fluggesellschaft im ersten Halbjahr einen Verlust von 398 Millionen Franken ein, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Im ersten Halbjahr 2020 hatte der Verlust rund 266 Millionen Franken betragen, da im Januar und Februar noch nahezu normal gereist werden konnte.

Dennoch: «Unter nach wie vor widrigen Rahmenbedingungen haben wir uns in der ersten Jahreshälfte den Umständen entsprechend gut behaupten können», lässt sich Finanzchef Markus Binkert zitieren. Durch ein rigides Kosten-Management und konsequente Kapazitätssteuerung habe man die Verluste in Grenzen halten können, so Binkert weiter. Der Betriebsertrag der Fluggesellschaft lag im ersten Halbjahr 43,5 Prozent unter dem Vorjahreswert und belief sich auf 659 Millionen Franken.

Öffnung der USA entscheidend

Im zweiten Quartal verzeichnete die Swiss im Hinblick auf die Sommerferien einen leichten Aufschwung: Der Betriebsertrag stieg gegenüber dem Vorjahr um fast 50 Prozent. CEO Dieter Vranckx gibt aber noch keine Entwarnung: «Der leichte Aufschwung, den wir in den letzten Wochen verzeichnet haben, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lage infolge der weiterhin unberechenbaren pandemischen Entwicklung äusserst angespannt ist.» Entscheidend für eine weitere Erholung ist laut Mitteilung die Öffnung der USA als wichtigstes Verkehrsgebiet.

Schon im ersten Quartal verzeichnete die Swiss einen Verlust von 201 Millionen Franken. Weil über 90 Prozent weniger Passagiere mit der Fluggesellschaft reisten als im ersten Quartal 2020, sank der Umsatz um 67,5 Prozent. Im Mai kündigte das Unternehmen dann an, die Flotte voraussichtlich um 15 Prozent gegenüber 2019 zu verkleinern. Insgesamt sollen als Folge der Coronakrise 550 Stellen abgebaut werden. So will die Swiss Kosten von rund 500 Millionen Franken einsparen. (agl)