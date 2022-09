Rettungsschirm Axpo-CEO wehrt sich gegen Kritik am Handelsgeschäft Die Kritik am Geschäftsmodell der Axpo wird lauter, nachdem der Energiekonzern einen Milliardenkredit beim Bund beantragt hat. Doch CEO Christoph Brand will weiter am Handel mit Strom festhalten.

Christoph Brand, CEO der Axpo, verteidigt das Geschäftsmodell des Energiekonzerns. Severin Bigler

Die Nachricht ging wie eine Schockwelle durch das Land: Am Dienstag hat Axpo beim Bund einen Vier-Milliarden-Rettungsschirm beantragt. Dies, weil das Energieunternehmen aufgrund der Verwerfungen am Strommarkt einen Liquiditätsengpass befürchtet. Nachdem sich die ersten Schockwellen gelegt haben, wird die Kritik am Geschäftsmodell der Axpo lauter, insbesondere am Handel mit dem Strom.

«Aufgabe der Stromkonzerne ist es, die Wirtschaft und die Bevölkerung mit bezahlbarem, erneuerbarem Strom zu versorgen. Und nicht, an der Börse zu spekulieren», wie sich SP-Co-Präsident Cédric Wermuth in der «Sonntagszeitung» zitieren lässt. Er verlangt einen generellen Umbau des Strommarktes. Dazu gehört, dass Unternehmen wie der Axpo der «kurzfristige, rein spekulative Stromhandel verboten werden muss». Nur der Stromhandel zur Sicherung der Netzstabilität soll erlaubt bleiben.

Axpo will nicht am Handelsgeschäft rütteln

Nun wehrt sich Axpo-CEO Christoph Brand gegen die Kritik am Handelsgeschäft des Unternehmens. Der internationale Handel mit dem Strom sei für das Unternehmen «keine Nebensächlichkeit, sondern eine tragende Säule», wie er im Interview mit der «Sonntagszeitung» sagt.

Der Bereich Trading und Sales habe in der letzten Halbjahresperiode 1 Milliarde Franken Ebit beigesteuert. «Es wäre absurd, wenn wir darauf verzichten würden», sagt Brand. Denn dadurch könnte Axpo viel weniger in den Ausbau neuer Produktionskapazitäten investieren. «Wenn wir den Handel eingestellt hätten, hätten wir jetzt ein viel grösseres Problem», beteuert der CEO.

Christoph Brand verneint zudem, dass sich die Axpo verspekuliert habe. Das «Gegenteil» sei der Fall. «Hätten wir spekuliert, hätten wir unsere Stromproduktion nicht auf Jahre im Voraus abgesichert.» Dann würde Axpo jetzt aufgrund der hohen Strompreise «im Geld schwimmen». Die Leidtragenden wären hingegen die Kunden des Unternehmens wie die Industrie oder lokale Stromverteiler, weil sie «massiv höhere Preise» bezahlen müssten, so Brand.

Brand: Axpo hätte mehr Szenarien entwickeln sollen

In einem weiteren Interview mit dem «Sonntagsblick» geht der Konzernchef ebenfalls auf die Kritik am Handelsgeschäft ein. Als grösste Schweizer Stromproduzentin ohne gebundene Endkunden sei die Axpo dem Markt komplett ausgesetzt. «Irgendwo müssen wir ja unsere 24 Terawattstunden Strom, die wir jährlich produzieren, handeln können», so Brand weiter.

Zwar beteuert der Axpo-Chef, dass das Unternehmen «viele Szenarien» für mögliche Preisschocks entwickelt habe und die Strategie des Unternehmens «wohlüberlegt» gewesen sei. Gleichzeitig zeigt sich Brand selbstkritisch: «Hätten wir mehr Szenarien mit derartigen Schocks entwickeln sollen? Ja, vielleicht.»