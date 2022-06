Rohstoffhandel Wegen Ukraine-Krieg: Glencore erreicht Gewinnziel bereits im ersten Halbjahr Steigende Preise bescheren dem international tätigen Bergbau- und Rohstoffkonzern Glencore satte Gewinne. In der Handelssparte ist die Gewinnerwartung fürs laufende Jahr nach sechs Monaten bereits erfüllt.

Glencore konnte im ersten Halbjahr von den steigenden Kohlepreisen als Folge des Ukraine-Kriegs profitieren. Im Bild: Der Hauptsitz in Baar. Keystone

Insgesamt erzielte Glencore mit dem Rohstoffhandel im ersten Halbjahr einen bereinigten Betriebsgewinn (Ebit) von 3,2 Milliarden Dollar. Damit sei das Jahresziel 2022 von 2,2-3,2 Milliarden bereits erfüllt worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Als Grund für den Gewinnsprung nennt der in Baar im Kanton Zug beheimatete Konzern unter anderem die als Folge der westlichen Sanktionen gegen Russland markant gestiegenen Weltmarktpreise für Kohle.

Ab dem Sommer rechnet Glencore allerdings mit einer Beruhigung der Lage. «Wir gehen derzeit davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte wieder normalere Marktbedingungen herrschen werden», schreibt das Unternehmen zum Ausblick. Den Produktionsbericht für das erste Halbjahr will der Konzern am 29. Juli veröffentlichen, die Halbjahresergebnisse sollen dann am 4. August folgen.